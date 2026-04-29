In unter zwei Stunden lief Sabastian Sawe am Sonntag in London durchs Ziel. An seinen Füssen: ein neuer, ultraleichter Adidas-Superschuh. Ab Donnerstag können Laufbegeisterte diesen über die Adidas-App kaufen – mit einem Haken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kenianer bricht am London Marathon 2026 mit 1:59:30 die Zwei-Stunden-Marke

Adidas-Schuh «Adizero Adios Pro Evo 3» wiegt nur 97 Gramm

Limitierte Schuhe kosten 600 Franken, Resale-Preise über 3000 Franken

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Das Bild geht um die Welt! Sabastian Sawe (31) hält seinen weissen Schuh in die Höhe. Darauf steht mit schwarzem Filzstift geschrieben: «1:59:30 WR SUB 2». Kurz zuvor ist dem Kenianer als erstem Athleten der Geschichte ein Marathon in unter zwei Stunden gelungen. Etwas, was lange als unmöglich galt. Weltrekord. Dass auch der Äthiopier Yomif Kejelcha (28) als Zweiter in unter zwei Stunden ins Ziel kommt, macht die Sensation perfekt. Denn auch Kejelcha trägt den neuen Adidas-Schuh.

1:16 Magische Marke geknackt: So läuft Sawe zum Weltrekord im Marathon

Seither ist klar: Der neue Laufschuh mit dem sperrigen Namen «Adizero Adios Pro Evo 3» spielte eine wichtige Rolle bei den Rekorden. Mit 97 Gramm ist dieser rund 30 Prozent leichter als seine Vorgängermodelle und der Konkurrenz um einen Schritt voraus.

Limitierter Verkauf startet

Während der Hightech-Schuh zuerst nur für ausgewählte Athleten verfügbar war, öffnet Adidas am Donnerstag nun den Verkauf auch für die Öffentlichkeit. Vorerst aber nur über den eigenen Verkaufskanal. So können sich Laufbegeisterte über die Adidas-App für eine Verlosung der limitierten Schuhe anmelden. Auch der Preis ist rekordverdächtig: 600 Franken. Viel Geld für einen Wegwerf-Schuh, der nur ein Rennen lang hält.

Wie viele Schuhe in den Verkauf kommen, behält Adidas für sich. Wer nicht zum Zug kommt, wird auf später vertröstet. «Zum Beginn der Marathon-Saison im Herbst stehen weitere Mengen zur Verfügung», sagt ein Adidas-Sprecher zu Blick. Schon jetzt ist der Hype um den Wunderschuh gross: Auf Resale-Plattformen wird der Schuh bereits vor seinem offiziellen Launch für über 3000 Franken angeboten. Ob der Schuh später in die Schweizer Läden kommt, ist unklar. Selbst bei Ochsner Sport weiss man das noch nicht.

Die Chancen stehen auf alle Fälle gut, dass sich der Schuh bei den ganz Grossen einreiht. Mit dem Modell Stan Smith schuf Adidas bereits in den 1970er-Jahren einen Tennisschuh, der sich bis heute grosser Beliebtheit erfreut. Nike hingegen schaffte dies mit den Schuhen Air Jordan. Die Schuhe mit der ikonischen Silhouette des Basketball-Superstars Michael Jordan (63) sind bis heute Kassenschlager.