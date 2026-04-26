Erstmals überhaupt hat mit Sabastian Sawe ein Läufer unter regulären Bedingungen einen Marathon in unter zwei Stunden absolviert. Ein historischer Moment, der aber schon bald wieder unterboten werden könnte, meint die Schweizer Lauf-Legende Viktor Röthlin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sabastian Sawe läuft Marathon-Weltrekord und bleibt dabei erstmals unter 2 Stunden.

Für die Schweizer Lauf-Legende Viktor Röthlin ist das Ergebnis «ein Quantensprung»

Röthlin sagt, wieso vieles passte und warum bald noch bessere Zeiten kommen könnten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Knappe zwei Stunden. So lange haben am Sonntag manche ihre Wohnung geputzt. Andere wanderten in dieser Zeit in der Frühlingssonne zur Bergbeiz mit der schönen Aussicht. Sabastian Sawe (30) hingegen rannte einen Marathon in gerade mal 1:59:30. Neuer Weltrekord!

Sawe durchbricht mit seiner Zeit beim London Marathon eine Schallmauer. Die bisherige Bestmarke lag bei 2:00:35. Jetzt wurde erstmals die Zwei-Stunden-Marke für die etwas mehr als 42 Kilometer unterboten.

«Das ist ein Quantensprung», sagt ein euphorisierter Viktor Röthlin (51) gegenüber Blick. Die Schweizer Lauflegende (u.a. Marathon-Bronze an der WM 2007) hatte geahnt, dass an diesem Sonntag Historisches passieren könnte. «Schon im letzten September beim Berlin-Marathon war die Chance da, allerdings war es da zu heiss für die Läufer.»

Röthlin: In der gleichen Trainingsgruppe mit dem Rekordmann

Perfekt sind die Bedingungen auch in London nicht. Der Wind ist ein ständiger Faktor. Und auch die Pacemaker verabschieden sich verhältnismässig früh von der Spitze. «Eigentlich ist das nicht optimal. Doch die Top-Läufer haben sich vorne gegenseitig enorm gepusht», erklärt Röthlin, wieso es trotzdem zur Fabelzeit gekommen ist. «Es braucht mehrere starke Läufer, die sich immer weiter fordern.»

1:16 Magische Marke geknackt: So läuft Sawe zum Weltrekord im Marathon

Röthlin wusste schon länger um die Qualitäten vom neuen Rekordläufer Sawe. Bei seinen Kenia-Aufenthalten trainiert er jeweils auch in der Gruppe von Sawes italienischem Starcoach Claudio Berardelli und tauscht sich auch noch heute regelmässig mit ihm aus. «Sawe ist ein riesiges Talent, wie ich es noch nie gesehen habe», schwärmt der Schweizer. Und trotzdem: Dass der Kenianer den alten Rekord gleich um mehr als eine Minute unterbietet, macht Röthlin baff.

«Bin froh, sind die Kipchoge-Vergleiche jetzt vorbei»

Mit seiner Zeit ist Sabastian Sawe auch schneller als die Bestmarke von Eliud Kipchoge aus dem Jahr 2019. Sawes Landsmann absolvierte damals in Wien einen Marathon in 1:59:40, hatte bei diesem Show-Lauf aber permanent wechselnde Tempomacher als Unterstützung. Für Röthlin macht das den Coup von Sawe noch spezieller: «Ich bin so froh, dass diese Vergleiche mit Kipchoges Zeit jetzt ein Ende haben. Das damals war eine Labor-Zeit. Das hat mich genervt.»

Nun also bricht mit Sawe eine neue Marathon-Zeitrechnung an. Doch der 30-Jährige ist nicht der Einzige, der sich in ganz neuen Laufsphären bewegt. Neben Sawe hat in London auch der Äthiopier Yomif Kejelcha (29) als Zweitplatzierter die Zwei-Stunden-Marke unterboten – und das in seiner Marathon-Premiere. «Das ist absolut bemerkenswert und zeigt, dass wohl bald schon noch bessere Zeiten gelaufen werden könnten», sagt Röthlin.