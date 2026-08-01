In Savognin GR wird ein altes Maiensäss verkauft. Es liegt unmittelbar an der Skipiste, Wanderwege und Biketouren starten direkt vor dem Haus. Das Objekt wurde für viel Geld saniert. Jetzt soll das Ferienhaus mit 3,5 Zimmern 1,2 Millionen Franken kosten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maiensäss in Parsonz GR für 1,2 Mio. CHF zu verkaufen

Modernisiert 2023 mit Photovoltaik, Altholz und Luserna-Granit

50 m² Wohnfläche, 3,5 Zimmer, 250 m² Grundstück auf 1400 m

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Dieses Maiensäss hoch ob Savognin GR ist wie gemacht für heisse Sommertage: Es liegt im Dorfteil Parsonz auf fast 1400 Meter über Meer und hat dicke Mauern, welche die Hitze abhalten. 1920 wurde der traditionelle Stall erbaut. 2023 wurde er aufwendig umgebaut. Jetzt verkauft Luxusmakler Ginesta aus Küsnacht ZH das Objekt «fernab vom Trubel» für 1,2 Millionen Franken. Es steht auf einem 250 Quadratmeter grossen Grundstück.

«Der Eigentümer hat das Maiensäss gekauft und umgebaut. Aber nie selber genutzt», sagt Franco Giovanoli (58) zu Blick. Er ist Leiter Vermarktung von Ginesta in St. Moritz GR. Und lobt die Lage des rustikalen Objekts. «Es liegt direkt am Wanderweg oder an der Skipiste», sagt er. «Und man hat beste Sicht auf Savognin und in die Berge.» Im Sommer kann man mit dem Auto zufahren. Im Winter muss man sein Fahrzeug in Parsonz abstellen – und die letzten 200 Meter zu Fuss gehen.

Direkt an der Skipiste oder am Wanderweg

Das Maiensäss hat 3,5 Zimmer und eine Wohnfläche von 50 Quadratmetern. Herzstück ist ein offenes Wohn- und Esszimmer mit Küche. Geschlafen wird klassisch unter dem Dach. Der Makler lobt in seiner Annonce die «hochwertigen Materialien wie Altholz und Luserna-Granit, die eine warme Atmosphäre» schaffen. Möbel muss ein Käufer nicht gross schleppen. Die massgefertigte Einrichtung ist im Preis mit dabei.

Das Objekt hat eine moderne Erdsondenheizung und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach – und einen geschützten Sitzplatz mit Aussicht. «Für entspannte Stunden an der frischen Bergluft», wie es heisst. Es ist nur als Zweitwohnsitz nutzbar und eignet sich für «Familien mit Kindern oder Paare, die ein aktives Leben in den Bergen suchen». Also für Wintersportler, Wanderer oder Biker. Kurz: «Bergfeeling pur», wie Ginesta schreibt. Für «Ruhesuchende und Abenteurer» – so sie denn das nötige Kleingeld haben.