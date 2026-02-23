DE
Grosse Schneestürme an Ostküste
Swiss annulliert mehrere Flüge in die USA und zurück

An der Ostküste der USA wüten gerade grosse Schneestürme. Die Schweizer Airline hat nun insgesamt 9 Flüge aus der Schweiz nach New York oder Boston und zurück gestrichen.
Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Starke Schneestürme in den USA zwingen Swiss zur Annullierung von neun Flügen
  • Betroffen sind Verbindungen von Zürich und Genf nach New York und Boston
  • 2025 reisten elf Prozent weniger Schweizer in die USA als 2024
Die starken Schneestürme im Osten der USA hat Auswirkungen auf die Swiss: Die Schweizer Fluggesellschaft hat deswegen neun Flüge von Zürich und Genf nach New York und Boston sowie zurück annullieren lassen.

Konkret musste die Airline drei Flüge von Zürich nach New York, Newark und Boston sowie ein Flug von Genf nach New York am Sonntag streichen, wie eine Swiss-Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Auch alle Flüge von diesen Destinationen in die Schweiz zurück fielen aus.

Fünf Flug-Ausfälle am Montag

Für Montag bestätigte die Swiss vier Hin- und Rückflüge von Zürich nach New York, Newark und Boston als annulliert sowie einen Flug von Genf nach New York und zurück nach Zürich. In Frankfurt hatte zuvor bereits ein Lufthansa-Sprecher erklärt, dass etliche Flugverbindungen der Lufthansa-Gruppe an die US-Ostküste wegen des Blizzards gestrichen worden seien. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft auch die Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines.

Das USA-Geschäft der Fluggesellschaften leidet schon seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump als Präsident vor gut einem Jahr unter einem markanten Einbruch der Passagierzahlen. So reisten gemäss der US-Reise- und Tourismusbehörde, des National Travel and Tourism Office, 2025 elf Prozent weniger Menschen aus der Schweiz in die USA als im Jahr zuvor.

