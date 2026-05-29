Blue-Origin-Rakete explodiert auf der Startrampe in Florida

Schock für Jeff Bezos: In der Nacht auf Freitag explodierte eine Blue-Origin-Rakete bei einem Test in Cape Canaveral.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blue-Origin-Rakete explodierte bei Test in Florida

Jeff Bezos und Elon Musk konkurrieren um Raumfahrt-Vorherrschaft und Nasa-Aufträge

SpaceX testete kürzlich erfolgreich das Starship

Gabriel Knupfer Redaktor News

Rückschlag für Jeff Bezos (62) im Wettlauf mit Elon Musk (54) um die Vorherrschaft in der Raumfahrt. In der Nacht auf Freitag explodierte eine Blue-Origin-Rakete bei einem Test auf der Startrampe in Cape Canaveral (Florida).

Auf Bildern war ein gewaltiger Feuerball zu sehen. «Bei dem heutigen Test ist eine Unregelmässigkeit aufgetreten», schrieb Blue Origin auf der Plattform X «Das gesamte Personal ist wohlauf.»

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Auch Musk meldete sich auf X. «Sehr bedauerlich. Raketen sind eine schwierige Angelegenheit», kommentierte der reichste Mann der Welt.

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Musk besitzt mit SpaceX ein Konkurrenzunternehmen zu Bezos' Blue Origin. Auch SpaceX erlebte immer wieder Rückschläge bei der Raketen-Entwicklung.

Zuletzt gelang Musks Firma aber ein Test mit dem Starship, dem bisher grössten, schwersten und leistungsfähigsten Raketensystem. Beide Unternehmen buhlen um Aufträge der Nasa für künftige Missionen zum Mond und zum Mars.