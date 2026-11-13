Am Flughafen Zürich werden mehrere Millionen in die Erneuerung von WC-Anlagen investiert. Unter anderem wird die öffentliche Toilette vor der Sicherheitskontrolle zum ersten geschlechtsneutralen WC des Airports umgebaut. Diese Änderung polarisiert in unserer Community.

Darum gehts Der Flughafen Zürich investiert 15 Millionen Franken und baut ein erstes WC für alle Geschlechter um

In einer Umfrage mit knapp 7500 Teilnehmenden halten 61 Prozent solche WCs am Airport für unnötig

Kritische Kommentierende nennen Frauenschutz und Kultur, Befürworter verweisen auf Inklusion und Gleichbehandlung

Alessandro Kälin Redaktor Community

Nun soll es auch am Flughafen Zürich bald geschlechtsneutrale Toiletten geben. Der Umbau erfolgt im Rahmen einer Instandsetzung von über 800 WC-Anlagen, in die der Airport insgesamt 15 Millionen Franken investieren will. Neben einer Rückkehr zu Einweg-Papierhandtüchern sollen in älteren und hoch frequentierten Anlagen auch grössere Kabinen und Kinder-WCs umgesetzt werden. Fürs Erste soll nur das stille Örtchen vor der Sicherheitskontrolle zum WC für alle Geschlechter umfunktioniert werden.

«Dies bietet uns die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit diesem Angebot zu sammeln und dessen Akzeptanz bei den Passagieren zu evaluieren», rechtfertigt Sprecherin Andrea Bärwalde den Umbau zur Unisex-Toilette gegenüber CH Media. In unserer Community sorgt der Entscheid allerdings für gemischte Reaktionen. Die Meinungen unserer Leserinnen und Leser gehen stark auseinander.

Das sagt die Community zu All-Gender-WCs

Wie eine Leserumfrage mit knapp 7500 Teilnehmern zeigt, finden ganze 61 Prozent geschlechtsneutrale WCs blödsinnig. Laut ihnen braucht es solche Anlagen nicht. Für weitere 17 Prozent sind Unisex-Toiletten zwar kein Weltuntergang, aber begeistert sind sie keineswegs davon.

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Demgegenüber finden 10 Prozent die Massnahme super. Sie befürworten, dass auf diese Art und Weise alle Menschen gleich behandelt werden. Auch die letzten 13 Prozent stören sich überhaupt nicht an einer solchen Anpassung. In den Kommentaren gehen die Meinungen ebenfalls klar auseinander.

Viele Leserinnen und Leser protestieren gegen Unisex-WCs

Eine Mehrheit ist empört über den Schritt des Flughafens Zürich. Martin Nussbaumer spricht sich gegen ein WC für alle aus: «Ein weiterer Fall, in dem Minderheiten über die Mehrheit bestimmen. Reine Ideologie, das braucht es nicht!» Antonio Ceresa kommentiert: «Ich finde das ganz schön übergriffig. Warum etwas ändern, was bis anhin super funktioniert hat?»

Auch in Susanne Müller löst der Gedanke Unbehagen aus: «Ich als Frau habe jetzt schon Angst davor. Wieder ein Safe Space, der uns genommen wird.» Chris Gessner kann nur zustimmen: «Das wird die meisten Männer nicht stören. Aber Frauen gehen hier zu Recht auf die Barrikaden!» Severin Hochstrasser fragt verärgert: «Wo bleibt da der Frauenschutz?»

Lia Baumann hebt zudem hervor: «Es gibt extrem viele Kulturen, wo gemischte WCs ein absolutes No-Go sind. Kulturelle Kompetenz wäre besonders an einem Flughafen extrem wichtig.» Thomas Lutz argumentiert ähnlich: «Das wird lustig, wenn internationale Gäste die WC benutzen, welche sehr religiös sind. Das wird nur zu Konflikten und Chaos führen.»

Andere sprechen sich für Inklusion aus

Doch auch einige Befürworter lassen sich in der Kommentarspalte finden. Dora Häusermann ist eine von ihnen: «Finde ich eine gute Sache! So wird niemand ausgeschlossen.» Michael Müller bläst ins selbe Horn: «Sehr gut, das gefällt mir. Macht absolut Sinn an so einem öffentlichen Ort.»

Sascha Zimmermann ist positiv gestimmt: «Es wäre schon lange an der Zeit, gemischte WC-Anlagen einzuführen. In anderen fortschrittlichen Ländern ist dies schon lange normal.» Paul Streuli sieht ebenso kein Problem: «Im Flugzeug benutzen auch alle Gäste unabhängig vom Geschlecht dieselbe Toilette. Da gibt es doch genauso keine Auswahl und es funktioniert trotzdem ohne Probleme.»

Jochen Hellmuth adressiert die Gegner direkt: «An alle, die solche Toiletten nicht nutzen wollen: Anpassen ist die Devise! Oder man bleibt zu Hause, da ist ja alles so, wie man es selber gerne hätte.»