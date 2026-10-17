Ein historisches Anwesen mit 18 Zimmern, riesigem Garten und Geschichte bis ins 17. Jahrhundert steht zum Verkauf. Wer hier einzieht, erwirbt nicht nur fast 600 Quadratmeter Wohnfläche, sondern auch das Erbe einer Schweizer Pionierin.

Darum gehts In Maienfeld GR steht ein um 1700 erbautes, denkmalgeschütztes Patrizierhaus mit 18 Zimmern zu Verkauf

Dazu kommt noch eine Remise, ein Stallgebäude und ein ummauerter Garten auf dem 1516-Quadratmeter-Grundstück

Es sind verschiedene Nutzungsmöglichkeiten offen, meint Makler David Hauptmann, solange man gut mit dem Denkmalschutz umgehen kann

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Zwischen dem imposanten Berg Falknis und den sonnenverwöhnten Reben der Bündner Herrschaft liegt Maienfeld GR. Wer von einem Eigenheim in der Nachbargemeinde von Bad Ragaz SG träumt, hat jetzt die Chance auf ein Immo-Schmuckstück: Im Norden der Bündner Gemeinde steht ein historisches Bijou zum Verkauf. Ein um 1700 erbautes, dreigeschossiges Patrizierhaus samt Garten, Anbau und massivem Stall sucht einen neuen Eigentümer. Zuerst hat die «Südostschweiz» darüber berichtet.

«Es gibt wenige Anwesen mit einem so reizvollen Umfeld und so vielen Möglichkeiten», schwärmt David Hauptmann (57), Gründer der für den Verkauf zuständigen Immobilienfirma Nobilis Estate, gegenüber Blick. Wer wissen will, wie tief er für das Objekt in die Tasche greifen muss, erfährt den Kaufpreis nur auf Anfrage. Konkrete Zahlen nennt Hauptmann nicht – aus Respekt vor den heutigen und künftigen Eigentümern. Nur so viel: «Es ist günstiger, als man sich das vorstellt. Und teurer als ein normales Einfamilienhaus.»

Historische Persönlichkeit wohnte dort

Das Anwesen hat eine ganz besondere Vergangenheit: Es verweist direkt auf Hortensia Gugelberg von Moos (geborene von Salis, 1659–1715) – eine der bedeutendsten Bündner Gelehrten ihrer Zeit. Sie ist die einzige deutschsprachige Frau in der Schweiz, die im 17. Jahrhundert publizierte. Dadurch gilt sie als frühe Vordenkerin für Gleichberechtigung und als Vorläuferin der schweizerischen Frauenbewegung.

Ihre Familie hat den Bau veranlasst, ihr Wappen prägt das Haus bis heute. «Sie wird sicher auch bei der Innengestaltung mitgeredet haben», ist Makler Hauptmann überzeugt. «Es gibt sehr viele schöne Details, die eventuell auch aus ihrer Idee und ihrem Geschmack heraus entwickelt wurden.»

Platzprobleme hatte die Adelsfamilie definitiv keine: Das Grundstück umfasst 1516 Quadratmeter, die Wohnfläche misst fast 600 Quadratmeter. Allein das Haupthaus bietet 18 Zimmer – darunter ein Festsaal mit Gewölbedecke und Cheminée sowie eine prächtige Stube mit Steckborner Turmofen im ersten Stock. Wer noch mehr Raum braucht: In der alten Remise im Rohbau lassen sich weitere sechs Zimmer ausbauen. Draussen warten ein gepflegter Vorplatz und ein ummauerter Garten mit Pavillon.

«Es ist alles unter Denkmalschutz»

Für das Anwesen kommen sowohl Privatpersonen als auch Investoren infrage. «Die Zielgruppe ist riesig», sagt Hauptmann zu Blick. Der Grund: Die Nutzungsmöglichkeiten sind fast grenzenlos. Eine Grossfamilie könnte das Areal als privaten Rückzugsort nutzen. Das kleinere Waschhaus lässt sich als zusätzliches Wohnhaus, Praxis oder Büro ausbauen, und selbst im grossen Stall stecken Reserven für neuen Wohnraum. Auch ein Renditeobjekt mit mehreren Wohneinheiten ist denkbar.

Bei der Sache gibt es einen möglichen Haken: Das gesamte Anwesen steht unter Denkmalschutz, bestätigt Hauptmann. Ein Hindernis sieht er darin aber nicht: «Das ist ein Dealen mit dem Denkmalschutz. Wenn die sehen, dass man das Anliegen gern hat, kann man das eine oder andere auch aushandeln.» Heisst konkret: Rokoko-Stuckdecken anrühren oder Wände herausreissen geht nicht. Wer jedoch eine moderne Traumküche einbauen will, kriegt dafür wohl grünes Licht.