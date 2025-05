1/10 Laut einer neuen Studie zu Online-Bewertungen sind Winterthur und ... Foto: BAA_2011_06_08

Darum gehts Winterthur und St. Gallen sind die besten Gastro-Städte der Schweiz

Michel Péclard kritisiert Online-Bewertungen als oft manipuliert und irrelevant

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Ein Ranking zu den besten Gastro-Städten der Schweiz überrascht: Nicht in den mondänen Grossstädten Zürich, Basel und Genf haben die Restaurants die besten Online-Bewertungen bekommen. Auf dem geteilten ersten Platz landeten Winterthur und St. Gallen.

Für den Gastronomie-Unternehmer Michel Péclard (55) ist das ein etwas fragwürdiges Ergebnis. Gegenüber Blick sagt der Inhaber zahlreicher Lokale rund um den Zürichsee selbstbewusst: «Für mich ist Zürich das beste Gastro-Pflaster.» Und dann holt er zu einem Rundumschlag gegen Online-Bewertungen aus: «Sie sind eine Frechheit, zeugen bloss von Neid und Eifersucht.» In seinem Unternehmen schenke man deshalb diesen Bewertungen keine Bedeutung. «Wir schauen sie uns nicht mal an.»

Kritik nach Weidel-Besuch bei Wiedereröffnung

Er sei da wohl einer der wenigen in seiner Branche, der so konsequent vorgehe, gibt Péclard zu. Und merkt an: «Wenn die Bewertungen nicht anonym wären, fände ich sie sinnvoll.» Nur: Das sind sie eben. Das öffne Tür und Tor für Manipulationen, findet der Zürcher Gastro-König. «Wir bekommen oft freche Nachrichten, die mit schlechten Bewertungen drohen.»

Péclard macht ein Beispiel: Im April feierte er die Wiedereröffnung des Gasthofs Luegeten oberhalb von Pfäffikon SZ. Das Nobel-Restaurant hatte er Ende 2024 als Pächter übernommen. Mit von der Partie bei den Feierlichkeiten: AfD-Chefin Alice Weidel (46). «Natürlich hagelte es danach Kritik. Und sicher auch negative Bewertungen von Leuten, die noch nie bei uns zu Gast waren», sagt Péclard.

Fischer's Fritz trotz schlechter Bewertung stets voll

Solche missbräuchlichen Bewertungen seien geschäftsschädigend, enerviert sich der Gastronom. Trotzdem: Im realen Tagesgeschäft merke er wenig Auswirkungen durch schlechte Bewertungen im Netz.

Wieder macht Péclard ein Beispiel. Diesmal geht es um sein Lokal Fischer's Fritz. Auf Tripadvisor schneidet das direkt am Zürichsee gelegene Fisch-Restaurant ziemlich schlecht ab. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,2 Sternen belegt es bloss den Platz 1538 von total 2155 aufgeführten Lokalen aus Zürich. «Wir sind aber immer voll und in den nächsten drei Monaten praktisch ausgebucht», so Péclard.