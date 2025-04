AfD-Chefin Weidel feiert mit Zürcher Unternehmer Péclard

Am Freitagabend ist Alice Weidel mit ihrer Frau zu Gast beim wohl bekanntesten Zürcher Gastro-Unternehmer Michel Péclard. Wie kommt es dazu?

In Pfäffikon SZ

1/5 Am Freitagabend ist AfD-Chefin Alice Weidel zu Gast auf einer Feier von Michel Péclard. Foto: Blick Video

Darum gehts AfD-Chefin Alice Weidel feiert in Zürcher Gasthof mit Zücher Unternehmer Péclard

Weidel wohnt mit Familie in der Schweiz nahe dem Veranstaltungsort

Unter den Gästen sind auch zahlreiche Prominente und Vertreter der SVP

Vor einigen Tagen einigten sich in Deutschland Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag. Die Chefin der grössten Oppositionspartei, AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel (46), findet dennoch Zeit, ein Glas Weisswein über dem Zürichsee zu trinken. Am Freitagabend ist sie zu Gast auf der Feier des bekannten Zürcher Gastro-Unternehmers Michel Péclard (55). Dieser hat kürzlich den Gasthof Luegeten oberhalb von Pfäffikon SZ gekauft und feiert an diesem Abend Eröffnung.

Eingeladen waren laut der Gästeliste des Abends auch zahlreiche prominente Gäste wie FCB-Chef David Degen, Swiss-Casino-Besitzer Hans-Ueli «Jöggi» Rihs oder Marc Dosch, Verwaltungsdirektor des Klosters Einsiedeln, sowie zahlreiche Politikerinnen und Politiker, vor allem aus dem bürgerlichen Lager.

Die bekannteste Teilnehmerin ist aber zweifelsohne Alice Weidel mit ihrer Frau. Zwar ist schon länger bekannt, dass Weidel mit ihren Kindern und ihrer Frau ganz in der Nähe wohnt – trotzdem überrascht der Besuch der Chefin der umstrittenen AfD-Partei. Gegenüber Blick sagt Péclard, dass ein Lieferant von ihm sie eingeladen habe. «Sie ist doch auch ein Mensch, das ist doch okay.»

Alice Weidel und ihre Frau scheinen den Abend zu geniessen und gerngesehene Gäste zu sein, sie werden herzlich begrüsst, teils umarmt. Für ein Statement gegenüber Blick waren sie nicht zu haben.