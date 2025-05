1/7 Eine Studie hat die Online-Bewertungen von Gastrobetrieben auf Plattformen wie Tripadvisor auswertet. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Darum gehts Schweizer Restaurants erhalten gute Online-Bewertungen mit steigender Zufriedenheit

Deutschschweizer Städte dominieren das Ranking, Winterthur und St. Gallen führen

76 Prozent der Bewertungen sind extrem, entweder 1 oder 5 Sterne

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Wer nach einem guten Restaurant für einen gemütlichen Znacht mit Freunden sucht, schaut zunehmend ins Internet: Gäste verteilen auf Plattformen wie Tripadvisor oft Sternchen, wie ihnen der Besuch im Lokal gefallen hat. Die am Dienstag publizierte Studie «Gastro WebReview 2025» des Schwyzer Unternehmens «re:spondelligent» zeigt nun: Die Besucher verteilen den Schweizer Gastro-Betrieben generell gute Noten. Im Schnitt bekommen die Lokale 85 von 100 möglichen Zufriedenheitspunkten – das sind 1,4 Punkte mehr als im Vorjahr.

Die Studie hat auch ausgewertet, wie die Gastronomien in 16 Schweizer Städten durchschnittlich abschneiden. Dabei fällt auf: Die Deutschschweizer Restaurants kommen besser weg als jene in der Romandie und im Tessin. Überraschend ist zudem, dass nicht etwa die Metropolen Zürich, Genf und Basel das Ranking dominieren, sondern die Städte aus dem östlichen Teil unseres Landes.

So belegen Winterthur und St. Gallen gemeinsam den ersten Platz – dank eines durchschnittlichen Online-Reputations-Skores von 86,6. Dahinter folgt Chur. Erst dann kommt die grösste Schweizer Stadt: Zürich. Ganz am Ende des Rankings landet Lausanne, vor Neuenburg und Biel BE. Sind dort die Restaurants einfach mieser? Oder die Gäste anspruchsvoller? Auflösen lässt sich das anhand der Studie nicht.

Drei Viertel der Bewertungen sind extrem

Was der «Gastro WebReview 2025» aber darlegt: Es gibt einen starken Trend zur Polarisierung. 76 Prozent der Bewertungen sind extrem. Sprich: Unzufriedene Gäste drücken dies mit dem vernichtenden Urteil von nur einem Stern aus. Und zufriedene Besucher vergeben gleich die vollen fünf Sterne. Und Bewertungen mit einem Kommentar werden häufiger dann abgegeben, wenn es etwas zu bemängeln gibt.

Die Auswertung gibt auch wider, dass immer mehr ausländische Touristen die Schweiz für sich entdecken. 2024 verzeichnete die hiesige Hotellerie mit fast 43 Millionen Logiernächten einen neuen Rekord. Entsprechend nimmt der Anteil an Online-Bewertungen von Gastro-Betrieben zu, die nicht in einer Landessprache verfasst sind. Mittlerweile sind 30 Prozent der Bewertungen in Englisch – 2021 waren es noch erst gut 20 Prozent. Und in Interlaken BE und in Lugano TI gehört Arabisch zu den Top-5-Sprachen für Bewertungen.