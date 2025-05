In Dubai zieht Donald Trump sein neustes Projekt hoch. Ein 80-stöckiger Wolkenkratzer mit 5-Sterne-Hotel soll alles bisher dagewesene in den Schatten stellen. Er kostet 1 Milliarde Dollar, verspricht Luxus pur, eine spektakuläre Aussicht und den höchsten Pool der Welt.

Donald Trump (78) will hoch hinaus! Bei allem politischen Ehrgeiz – der US-Präsident bleibt im Herzen ein Unternehmer. So baut er sein Immobilienimperium weiter aus. Das neuste Projekt ist ein 80-stöckiger Wolkenkratzer an bester Lage in Dubai. Den 350 Meter hohen Bau zieht er zusammen mit Dar Global, einem saudischen Entwickler für Luxusimmobilien, hoch.

Herzstück des Gebäudes ist ein Luxushotel der Extraklasse – die Gäste haben Zugang zum höchsten Aussenpool der Welt. Das Prestigeprojekt soll eine Milliarde Dollar kosten. Es wird in den kommenden fünf Jahren an der Prachtstrasse Sheikh Zayed gebaut. Die Hotelgäste haben von ihren Suiten aus einen spektakulären Blick auf den Burj Khalifa und das Arabische Meer. Die bekannte Dubai Mall und das Finanzviertel sind nur wenige Minuten entfernt.

Penthouse mit eigenem Skypool

Das neue Trump-Hotel hat 5 Sterne, einen grossen Wellness-Bereich, ein modernes Fitnesscenter und fünf verschiedene Restaurants. Im obersten Stock gibts zudem luxuriöse Penthouses mit eigenem Skypool. Was die Zimmer kosten, ist noch nicht klar. Sie alle sollen laut den Betreibern aber «luxuriöses Design mit arabischer Gastfreundschaft» verbinden. Das Hotel soll einer der imposantesten Komplexe Dubais sein und 2031 eröffnet werden. Federführend ist Präsidenten-Sohn Eric Trump (41).

Das Projekt wurde im Vorfeld von Donald Trumps umstrittener Visite in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgestellt. Vor allem das 400 Millionen Dollar teure Geschenk Katars – eine Boeing 747-8, die Trump zum neuen «Palast der Lüfte» ausbauen will – sorgte für Kopfschütteln. Experten kritisieren die Vermischung von Business und Politik. Nach seinem Nahost-Trip soll Trump Wirtschaftsdeals in Billionen-Höhe zurück in die USA gebracht haben.

Potenzial früh erkannt – Millionen investiert

Donald Trump – ganz der clevere Geschäftsmann – hat das Potenzial der Golfregion schon vor Jahren erkannt und investiert. Er besitzt bereits einen Trump-Tower in Dschidda, sowie ein Luxusresort mit Golfclub im omanischen Aida.

In Dubai selbst betreibt die Trump-Familie bereits seit 2017 einen Golfclub, der von Trumps Söhnen eröffnet wurde. Die Trump-Organisation führt bereits mehrere Hotels an den verschiedensten Destinationen der Welt, etwa in New York, Schottland und Las Vegas.