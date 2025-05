1/5 Mit diesem KI-Bild wirbt Donald Trump für seinen Krypto-Znacht. Foto: PD

US-Präsident Donald Trump (78) lädt am 22. Mai ins Weisse Haus! Ein ganz normaler Tag der offenen Tür ist allerdings nicht nach seinem Gusto. Ein Mann wie Trump richtet mit der grossen Kelle an – und verbindet das Ganze mit einem fetten Geschäft. Wer genügend der digitalen Währung $TRUMP kauft – ein sogenannter Memecoin, den Trump selbst lanciert hat –, kann ein exklusives Abendessen mit dem Präsidenten auf einem seiner Golfplätze gewinnen.

Zum Handkuss kommen die 220 grössten Investoren. Den 25, die am meisten $TRUMP halten, gewährt er auch noch eine private Tour durchs Weisse Haus. In Trumps Worten ist das dann ein «ultra-exklusiver privater VIP-Empfang», wie es auf der offiziellen Website seines Coins heisst.

Mit diesem Happening hat der US-Präsident nicht nur den Kurs des Token in die Höhe getrieben, sondern seiner Familie laut Schätzungen bereits über 1,3 Millionen Dollar an Gebühren eingebracht – denn sie kassiert bei jeder Transaktion der Krypto-Kuriosität. Entsprechend sorgt die Vermischung von Politik und Business für Kritik – parteiübergreifend. Politiker und Vertreter der Kryptoszene werfen dem Präsidenten vor, den Zugang zu politischem Einfluss zu verkaufen, wie die «New York Times» berichtet. Und so das Vertrauen in die Politik zu gefährden.

Investoren erkaufen sich Einfluss

Einige Investoren gaben denn auch offen zu, sich nur deshalb mit $TRUMP eingedeckt zu haben, um politischen Einfluss zu erlangen. Donald Trump dürfte dies kaum kümmern. Ebenso wenig die Krypto-Investoren, welche den Hype rund ums Dinner im Weissen Haus gezielt ausnutzen und ihre $TRUMP-Token mit Gewinn verkauft haben.

Eine Auswertung von «CNBC» in Zusammenarbeit mit Chainalysis.com zeigt: Insgesamt haben 58 Wallets über 10 Millionen Dollar am Trump-Memecoin verdient. Dem gegenüber stehen 764'000 Wallets von Kleinanlegern, die mit dem Trump-Memecoin Geld verloren haben. Auf welcher Seite der aktuell Führende des Rankings für die Znacht-Versteigerung steht, ist nicht bekannt. Am meisten $TRUMP-Memecoins hat derzeit ein User namens Sun mit Beständen von fast 20 Millionen Dollar. Klar ist damit: Das Abendessen mit Trump wird für ihn zum teuren Spass.