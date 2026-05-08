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Exklusives Wirtschaftstreffen in Zürich
Sohn von Donald Trump kommt im Juni in die Schweiz

Der älteste Nachkomme von US-Präsident Donald Trump wird nach Zürich reisen. Anfang Juni soll Trump Jr. an einem exklusiven Wirtschaftstreffen teilnehmen.
Publiziert: 10:24 Uhr
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Aktualisiert: 10:29 Uhr
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Er kommt im Juni in die Schweiz: Donald Trump Jr.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump Jr. besucht Zürich am 4. Juni für Wirtschaftstreffen
  • Diskussionsthemen: Geopolitik, Kapitalströme, Energiesicherheit hinter verschlossenen Türen
  • Teilnehmer: CEO Trump Organization und internationale Manager im Zürcher Zunfthaus
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Hoher Besuch mit Aufreger-Potenzial: Donald Trump Jr. (48) kommt bald in die Schweiz. Der älteste Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79) wird am 4. Juni im Zürcher Zunfthaus zur Saffran am Global Economic Roundtable teilnehmen, wie das Finanzportal Finews berichtet.

Hinter dem Treffen steht Davos Lodge. Die Organisation veranstaltet seit mehreren Jahren Treffen für die Grossen und Mächtigen aus Wirtschaft, Politik und Investmentbranche. Erstmals findet ein solcher exklusiver Event in Zürich statt. Es handelt sich um einen geschlossenen Roundtable. Heisst: Die Gespräche werden hinter verschlossenen Türen stattfinden.

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Treffen im kleinen Rahmen

Das Treffen trägt das Motto «Who Shapes the Global Economy?». Es sollen Debatten über geopolitische Entwicklungen, Kapitalströme und die Energiesicherheit geführt werden. Manager aus der ganzen Welt sind geladen – so eben auch Donald Trump Jr. (48). Seit sein Vater wieder im Weissen Haus sitzt, leitet er die Trump Organization. Er ist also für das Familienimperium zuständig, das aus einem grossen Immobilien-Portfolio mit Anwesen und Hotels besteht und zunehmend auf Kryptowährungen baut. 

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