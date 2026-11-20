Der Europa-Park erhöht 2027 schon wieder die Eintrittspreise. In allen Kategorien zahlen Besucher künftig 4,5 Prozent mehr. In unserer Community sorgt die Teuerung in dem beliebten Freizeitpark für Diskussionen. Einigen gefällt die Preisentwicklung ganz und gar nicht.

Darum gehts Der Europa-Park erhöht die Preise ab Sommer 2027 um 4,5 Prozent

Erwachsene zahlen 70 bis 79.50 Euro, Kinder und Senioren 59 bis 68 Euro

Günstigere Märztage gibt es, doch die Preise sind umstritten

Alessandro Kälin Redaktor Community

Tickets für Silver Star und Co. werden künftig noch teurer. Denn: Der Europa-Park erhöht ab der Sommersaison 2027 erneut seine Preise. Es ist nicht das erste Mal, dass Besucher des Freizeitparks in den letzten Jahren tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Dieses Mal steigen die Eintrittspreise in allen Kategorien um 4,5 Prozent. Heisst: Erwachsene ab 12 Jahren blechen neu 70 bis 79.50 Euro anstelle der bisherigen 67 bis 76 Euro. Auch für Kinder und Senioren steigt der Preis von 56.50 bis 65 Euro auf 59 bis 68 Euro.

Allerdings bietet der Freizeitpark mit seinen «Pre-Opening Weeks» vom 7. bis 19. März 2027 neu ein günstigeres Angebot für Besucherinnen und Besucher an. Der attraktivere Deal vor dem Saisonstart ist jedoch nicht für all unsere Leserinnen und Leser genug. In der Kommentarspalte gehen die Meinungen zu dem Kostensprung auseinander.

Leser protestieren gegen die neuen Parkpreise

In unserer Community sind viele aufgebracht über die Teuerung im Europa-Park. Marcello Herrlich ist einer der Kritiker: «Also langsam aber sicher wird es grenzwertig. Mittlerweile überlege ich es mir, ob ich nochmal in diesen Park gehe.» Auch Andreas Forrer kann seine Enttäuschung nicht verbergen: «Schade. Das liegt mit meiner fünfköpfigen Familie in Zukunft wirklich nicht mehr drin.»

Conrad Sandmeier erinnert sich: «Verrückt, bei meinem letzten Besuch kostete der Eintritt noch 45 Euro, und das fand ich schon viel. Ist ein paar Jahre her.» Björn Gerber rügt: «Jetzt ist wirklich jeder selber schuld, der noch dort hin geht. Der Europa-Park ist nur noch Abzocke!» Gérard Moccetti ist ebenso frustriert: «Bald kann man sich diesen Spass nicht mehr leisten!»

Für Sepp Staub ist nun klar: «Ganz einfach, dann gehe ich da einfach nicht mehr in. Wer braucht denn diesen Park noch bei diesen Wucherpreisen?» Tobias Amherd bläst ins selbe Horn: «Ich gehe nicht mehr hin. Aber jedem das Seine. Muss ja jeder selbst wissen, ob man dem mal einen Riegel vorschieben will oder weiter noch mehr Teuerungen akzeptiert.»

Für manche ist der Kostenpunkt keine grosse Sache

Andere können die Aufregung nur schwer nachvollziehen. Marion Jost relativiert: «Das ist also wirklich kein Weltuntergang. Geht man an eine normale Chilbi und will auf ein paar Bahnen, ist dieser Betrag auch schon erreicht.» Karl Zumstein kommentiert: «Wer Spass in der Freizeit haben möchte, muss eben dafür arbeiten. Niemand zwingt euch, hinzugehen.»

In Hans Gusens Augen ist auch der neue Preis noch ein guter Deal: «Finde ich ehrlich gesagt nicht so viel, bei den langen Öffnungszeiten und all den Attraktionen.» Kevin Schwaller kann nur zustimmen: «Die verlangen immer noch weniger als viele Skigebiete in der Schweiz. Wenn man vergleicht, was man für das Geld erhält, dann ist der Park es immer noch absolut wert.»

Walter Fitze hebt zudem hervor: «So lange es genügend Leute gibt, die bereit sind so viel für ihr Vergnügen zu bezahlen, können sie auch die Preise erhöhen. Auch hier gilt: die Nachfrage bestimmt den Preis.» Stefan Bühler argumentiert ähnlich: «So lange wir Schweizer alle dort hinfahren, wird an der Preisschraube gedreht, bis es weniger werden. Aber ich denke, die Leute werden auch den neuen Eintritt bezahlen.»