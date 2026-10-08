Der Europa-Park plant für 2027 drei Neuheiten: eine 14 Meter hohe Riesenschaukel im portugiesischen Themenbereich, einen selbst steuerbaren Aussichtsturm bei der «Blue Fire» und die renovierte Kinderfahrt «Enzo’s Piccolo Mondo».

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gute Nachrichten für Fans des Europa-Parks. Der Freizeitpark kündigt für das Jahr 2027 drei neue Attraktionen an.

Im portugiesischen Themenbereich soll eine sogenannte «Wild Swing XL» entstehen. «In über 14 Metern Höhe erleben Jung und Alt hier künftig eine angenehme Mischung aus Nervenkitzel und Fahrspass», so der Park in einer Mitteilung. «Die Riesenschaukel ist inspiriert von der Leichtigkeit der portugiesischen Küste», heisst es weiter.

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Steuerbarer Aussichtsturm

Die zwei anderen neuen Attraktionen sollen in den Themenbereichen Island und Italien entstehen. Neben der bekannten Achterbahn «Blue Fire» soll ein Aussichtsturm gebaut werden. Geplant sei, dass die Besucherinnen und Besucher den Turm selbst steuern können. Auf einer Visualisierung des Parks erinnert er an einen Lastenkran.

In Italien soll eine 40 Jahre alte Attraktion renoviert werden. «Enzo’s Piccolo Mondo» richtet sich dabei vor allem an die jüngsten Besucher des Parks. Die ruhige Gondelfahrt soll viele Facetten Italiens präsentieren. «Von beeindruckender Kunst über klassisches Schauspiel bis hin zu den Klängen italienischer Musik.»