Eine britische Familie auf Weltreise erlebt in der Schweiz ihren ganz persönlichen Preisschock. Mutter Stacey teilt ihre Überraschung über teure Lebensmittel in einem Tiktok-Video aus einem Coop-Supermarkt. Nur den Brotpreis findet sie in Ordnung.

«Es ist so, so teuer hier!»

1/8 Lehrerin Stacey wundert sich über die hohen Preise in der Schweiz. Foto: Tiktok / @fitchfamilyadventures

Darum gehts Britische Familie auf Weltreise staunt über hohe Preise in Schweizer Supermarkt

Stacey dokumentiert Einkauf im Coop und zeigt Überraschung bei Lebensmittelpreisen

Tomaten für 4.95 Franken, Fertigpizza für 12 Franken, 500 Blatt Papier für 11.95 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Wir wissen, dass die Schweiz ein teures Pflaster ist. Wie es Ausländern ergeht, die zum ersten Mal in der Schweiz einkaufen, zeigt das Video der Britin Stacey, das sie auf Tiktok veröffentlicht hat. Zusammen mit ihrem Mann Dan und den drei kleinen Kindern macht sie eine dreimonatige Weltreise, wie der «Mirror» berichtet. Ihre Erlebnisse posten sie als «Fitch Family Adventures» auf den sozialen Medien.

Den Lehrerjob haben die beiden nach 14 Jahren an den Nagel gehängt, die Kinder von der Schule genommen. «Wir haben jahrelang gearbeitet, nun wollen wir einmal etwas Verrücktes machen», sagt Stacey in einem von Dutzenden Videos auf Tiktok und Instagram.

«Es ist so, so teuer hier!»

Auch ein Besuch der Schweiz steht auf dem Programm. Mit Klassikern wie Paragliding in Interlaken BE, einem Besuch des Freilichtmuseums Ballenberg oder des Schoggimuseums von Lindt in Kilchberg ZH. Heimlicher Höhepunkt der Schweiz-Reise ist aber ein Einkauf im Coop, bei dem sich Stacey selbst filmt.

«Es ist so, so teuer hier», ruft sie entsetzt, als sie in der Gemüseabteilung eine Packung Marzanino-Tomaten für 4.95 Franken sieht. Der Caesar Salad für 6.80 Franken sticht ihr genauso ins Auge wie die Fertigpizza für 12 Franken.

Munz-Chäferli und teures Papier

Bei den Süssigkeiten kommt die Britin nicht mehr aus dem Staunen heraus. Vier Munz-Chäferli für 4.75 Franken oder Toblerone-Multipack für 13.20 Franken. «Und das trotz 20 Prozent Rabatt!», ruft sie. Selbst bei ganz normalem A4-Papier – «Meine Kinder zeichnen so gerne» – staunt sie. 500 Blatt kosten 11.95 Franken.

Immerhin: Den Krustenkranz für 3.10 Franken findet sie «nicht so schlimm».