In Bassersdorf ZH gibts ein Haus für 1000 Franken. Das Objekt gehört der Kirchgemeinde, ist gut im Schuss, hat Charme und steht im Grünen. Die Interessenten müssen allerdings vier Bedingungen erfüllen, um einziehen zu können.

1/5 In Bassersdorf ZH wird dieses Haus für 1000 Franken verkauft. Foto: Screenshot Google Streetview

Sanierungskosten von 1,1 Millionen Franken müssen bis Ende 2025 gesichert sein

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In Bassersdorf ZH wird ein historisches Haus verkauft, das es in sich hat. Zentral gelegen, im Grünen, mit ganz viel Charme – und eigentlich ganz gut im Schuss. Die reformierte Kirchgemeinde will sich vom 1840 erbauten Objekt trennen, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet. Sie braucht das Haus nicht mehr. Das leerstehende, denkmalgeschützte «Centrumshüsli» soll deshalb verkauft werden, wie die Kirchgemeindeversammlung einstimmig beschlossen hat. Und zwar für schlappe 1000 Franken!

Der Deal ist allerdings an vier Bedingungen geknüpft. Als Käufer kommt nur eine gemeinnützige Stiftung nach Schweizer Recht infrage. Das historische Haus darf nicht gewinnorientiert genutzt werden und muss öffentlich zugänglich sein. Ganz wichtig: Die Sanierungskosten von 1,1 Millionen Franken müssen bis Ende 2025 gesichert sein. Und es muss schnell gehen mit dem Kauf. Der Schnäppchenpreis von 1000 Franken gilt nämlich nur bis Ende 2025.

650'000 Franken für den Umbau beisammen

Die Kirchgemeinde hat auch schon einen Favoriten. Am liebsten würde sie das «Centrumshüsli» dem gleichnamigen Verein verkaufen. Der hat bereits 650'000 Franken gesammelt, die er in den Umbau stecken möchte. Bis zu den nötigen 1,1 Millionen Franken fehlt also noch ein stattlicher Batzen.

Die Hoffnungen des Vereins ruhen deshalb laut dem «Zürcher Unterländer» auf einer Einzelinitiative, über die die Gemeindeversammlung im September befindet. Es geht um 500'000 Franken für den Verein aus der Kasse der Gemeinde Bassersdorf. Damit wären die 1,1 Millionen Franken beisammen. Und das Haus von 1840 gerettet. Wenn bis dann nicht ein anderer Käufer auftaucht, der die vier Bedingungen erfüllt.