Luzerner Problem-Hotel soll zum Self-Check-in werden

Das Hotel Graziella in Weggis LU steht schon lange leer – trotz bester Lage direkt am Vierwaldstättersee und Zimmern mit Sicht in die Alpen. Der geplante Neustart für das traditionsreiche Haus mit turbulenter Vergangenheit verzögert sich, wie das Portal «Zentralplus» berichtet.

Zuletzt hat das 4-Sterne-Hotel vor allem negative Schlagzeilen geschrieben. Immer wieder kam es zu Wechseln in der Leitung. Die Gäste waren unzufrieden, die Bewertungen auf Google schlecht. Niemand wusste, warum das Haus so lange leer steht. Weder die Anwohner, noch die Gemeinde wurden informiert, wie es im Bericht heisst. Einer der Betreiber steht in Luzern gar vor Gericht, er soll Geld abgezwackt haben. Der Ruf des Hotels leidet.

Die Eigentümer haben nun neue Pläne mit dem Wellness- und Beauty-Hotel mit seinen 47 Zimmern mit Panorama-Balkon, Spa und Fitnesscenter. Sie haben das Haus 2013 gekauft und vermietet. Jetzt planen sie einen kompletten Neustart. Doch auch damit gehts nicht wie geplant vorwärts.

Denn eigentlich wollten die Eigentümer das Graziella schon diesen Sommer eröffnen. Nun sprechen sie gegenüber «Zentralplus» plötzlich von einer Eröffnung «frühestens 2026». Man habe sich entschieden, das Projekt bewusst «um mindestens ein Jahr zu schieben». Noch immer ist nicht klar, wer das Haus betreiben soll.

Die Eigentümer prüfen auch, das 4-Sterne-Hotel auf eigene Rechnung zu führen. Und zwar als Self-Check-in-Hotel. Das digitale Konzept spart Personal und damit Kosten und ist in der Branche grad en vogue. Kurz: Rund ums Hotel Graziella gibts immer noch viele offene Fragen. Klar ist aber: Das Haus muss umfassend saniert werden. Und das geht ins Geld. Der Parkplatz vor dem Graziella bleibt also noch eine Weile leer.