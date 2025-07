Indischer Milliardär Ambani geniesst Ferien in der Schweiz

1/5 Vor einem Jahr fand die Protz-Hochzeit von Anant Ambani und Radhika Merchant statt. Foto: AFP

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Ausländischen Stars gefällt die Schweiz. Gerade verbringen viele Promis ihren Sommer in unserem Land. Das aktuellste Beispiel: Letzte Woche genoss Justin Bieber (31) zusammen mit seiner Frau Haley (28) ein paar schöne Tage in der Schweiz. «Das ist verrückt, Wahnsinn – es ist so schön hier», schwärmte der Sänger in einem Instagram-Post.

Auch Stars wie US-Schauspielerin Halle Berry (58) und «Victoria’s Secret»-Engel Taylor Hill (29) haben ihre Seele diesen Sommer in der Schweiz baumeln lassen. Unser Land ist aber auch bei Vermögenden beliebt, deren Geld nicht aus der Unterhaltungsindustrie stammt. So ist derzeit ein weiteres prominentes Gesicht mit sehr dickem Portemonnaie hierzulande unterwegs: Anant Ambani (30).

Rolls-Royce und Yacht

Der Inder ist der jüngste Sohn von Mukesh Ambani (68) – dem reichsten Menschen Asiens. Er und seine Familie sind durch Erdöl stinkreich geworden. Das US-Magazin «Forbes» schätzt das Vermögen des Familienoberhaupts auf rund 110 Milliarden Dollar. Damit gehört der CEO des Energiekonzerns Reliance Industries zu den 20 reichsten Menschen der Welt.

Der Sohnemann gibt sein Sackgeld jetzt in der Innerschweiz aus. Wie das Onlineportal Zentralplus berichtet, fuhr der Multimilliardärs-Sohn zuerst mit dem Rolls-Royce durch die Luzerner Innenstadt, später zeigen ihn Fotos auf einer Yacht auf dem Vierwaldstättersee. Seine Ehefrau Radhika Merchant (30) ist ebenfalls mit an Bord. Auch sie stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Diese steckt hinter dem indischen Pharmaunternehmen Encore Healthcare.

Hochzeit für 500 Millionen

So richtig bekannt wurde das Ehepaar im letzten Sommer. Damals feierten sie die teuerste Hochzeit der Geschichte. Über 500 Millionen Franken soll diese gekostet haben. So teuer die Feier, so hochkarätig war die Gästeliste. Polit-Grössen wie der britische Ex-Premierminister Boris Johnson (60) und die US-Demokratin Hillary Clinton (76) waren geladen. Fifa-Präsident Gianni Infantino (54) und die Society-Schwestern Kim (43) und Khloé Kardashian (40) feierten ebenso mit wie die Sport-Legenden Mike Tyson (58) und David Beckham (49) oder Sängerin Adele (36). Die Backstreet Boys, Rihanna (37) und Justin Bieber sangen auf der Hochzeit. Verbringen die Ambanis nun ihre Flitterwochen in der Schweiz?