So pompös ist die Einladung zur Mega-Hochzeit in Indien

Das reichste Paar Indiens hat die wohl pompöseste Hochzeitseinladung verschickt, die es je gegeben hat. Denn Sohn Anant Ambani (29) heiratet am 12. Juli Radhika Merchant (29). Auch Merchant stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, die das Unternehmen Encore Healthcare gegründet hat.

Die Einladung kann sich jedenfalls sehen lassen: Statt eine einfache Karte, erhalten geladene Gäste gleich eine ganze Box mit dem Abbild der Hindu-Gottes Vishnu. Beim Öffnen der Box dudeln einem Hindu-Mantras entgegen, wie bild.de berichtet.

In einem goldenen Buch ist dann die eigentliche Einladung enthalten – mit einer persönlichen Notiz. Darauf wird auch der Ablauf der dreitägigen Hochzeit erklärt. Es gibt auch bereits erste Geschenke für die Gäste: Sie bekommen einerseits einen silbernen Reisetempel zum Aufklappen sowie einen handgearbeiteten Pashmina-Schal aus Kaschmir.

Drei Verlobungsfeiern

Was das reichste Paar Indiens für die Hochzeit ihres Sohnes ausgibt, ist nicht bekannt. Für die Hochzeiten ihrer anderen Kinder sollen die Ambanis jeweils mehr als 100 Millionen Franken ausgegeben haben. Alleine schon die drei Verlobungsfeiern kosten das Paar dieses Jahr Millionen.

Denn alle guten Dinge sind drei: Bevor sich Indiens pompöses Traumpaar Mitte Juli das Ja-Wort gibt, findet am 5. Juli die dritte und wohl letzte Verlobungsfeier des Paares statt. Diese trägt denn Namen «Sangeet», was so viel wie «gemeinsam gesungen» bedeutet. Nach indischer Tradition beginnen mit diesem Fest die offiziellen Feierlichkeiten. Das Motto der Party lautet: «Das Fest der Herzen. Eine Nacht voller Gesang, Tanz und Wunder».

Die Feier findet im Nita Mukesh Ambani Cultural Centre in Mumbai statt. Das Centre gehört – wie der Name schon vermuten lässt – der Familie Ambani. Das grosse Theater bietet Platz für 2000 Personen. Auch die Hochzeit findet ganz in der Nähe statt. Das Jio World Convention Centre, das ebenfalls der Familie Ambani gehört, grenzt an das Kulturzentrum und bietet Platz für über 5000 Gäste.

Rihanna, Bill Gates und Co.

Die erste Verlobungsparty fand diesen März statt. Keine Geringere als Mega-Star Rihanna gab ein 40-minütiges Konzert. Das hat sich Familie Ambani mindestens 5,8 Millionen Franken kosten lassen – wahrscheinlich mehr. Aber auch erlesene Gäste wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (40) oder Microsoft-Schwergewicht Bill Gates (68) durften am Fest im indischen Jamnagar nicht fehlen.

Im Mai stand dann bereits die zweite Sause auf dem Programm. Dabei gings mit dem Luxus-Kreuzfahrtschiff unter anderem nach Rom, Cannes und Portofino. Dabei sparte Familie Ambani auch hier nicht bei den Musik-Acts: Unter anderem sind die Backstreet Boys und Katy Perry (39) auf dem Schiff aufgetreten.