Tech-Mogul Elon Musk treibt einen Zusammenschluss seiner Unternehmen Tesla und SpaceX voran. Beide Konzerne haben auf Wunsch von Aktionären Sonderausschüsse eingesetzt, um eine Fusion zu prüfen. Musk selbst hält den Schritt für eine gute Idee.

Darum gehts Tesla und SpaceX haben Sonderausschüsse eingesetzt, um einen Zusammenschluss zu prüfen

Gemeinsam kommen die beiden Unternehmen auf einen Börsenwert von knapp 3,4 Billionen Dollar

Eine Fusion könnte Musks Kontrolle über Tesla stärken

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Es wäre die grösste Unternehmensfusion aller Zeiten: Die beiden von Elon Musk (55) geführten Konzerne Tesla und SpaceX prüfen einen Zusammenschluss. Beide Firmen haben auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet, um diesen Schritt zu prüfen, erklärt Musk am Rande einer Videokonferenz zu den SpaceX-Quartalszahlen. «Ich persönlich finde, das ist eine gute Idee», gibt sich der Tech-Mogul ungewöhnlich deutlich. Immer wieder gab es Spekulationen über eine mögliche Fusion – Musk äusserte sich dazu bislang aber immer nur ausweichend. Gleichzeitig relativiert der Unternehmer: «Es wäre übertrieben zu sagen, dass es mit Sicherheit dazu kommen wird.»

Musk, der als Grossaktionär beider Unternehmen gilt, ist aufgrund möglicher Interessenkonflikte nicht Teil der Ausschüsse. Eine Fusion würde ein neues Mega-Unternehmen entstehen lassen: Der Börsenwert von SpaceX beläuft sich derzeit auf rund 1,9 Billionen Dollar, jener von Tesla auf 1,48 Billionen. Zusammen bringen es die beiden Schwergewichte also auf knapp 3,4 Billionen Dollar. Der Zusammenschluss wäre damit die grösste Unternehmensfusion in der Wirtschaftsgeschichte. Voraussetzung ist unter anderem die Zustimmung von mindestens 50 Prozent der Tesla-Aktionäre.

Musk würde es in die Hände spielen

Strategisch könnte die Fusion Teslas Robotik- und Robotaxi-Pläne mit dem Raumfahrt-, Satelliteninternet- und KI-Geschäft von SpaceX verbinden. Beide Firmen kooperieren bereits beim Chipprojekt Terafab.

Ein Zusammenschluss könnte zudem Musks Kontrolle über Tesla stärken. Bei SpaceX verfügt er dank besonderer Stimmrechte bereits über die Entscheidungsgewalt. Bei Tesla hält der reichste Mensch der Welt nur noch rund 18 Prozent der Anteile, darum strebt er seit Jahren mehr Einfluss an, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung humanoider Roboter. Würde Tesla von SpaceX übernommen, könnte Musk die gewünschte Kontrolle über beide Unternehmen erlangen.