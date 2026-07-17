Die Kult-Maus Diddl ist zurück! Ab Samstag startet der exklusive Vorverkauf bei Spielmix in Horn TG. Die Nostalgie um die 90er-Jahre-Figur soll Eltern und Kinder begeistern – ein Ansturm wird erwartet.

Ab Samstag ist die Kult-Maus auch in der Schweiz wieder da

Ab Samstag ist die Kult-Maus auch in der Schweiz wieder da

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diddl-Revival startet am Samstag bei Spielmix in Horn TG.

Nostalgie lockt Eltern der 90er, Produkte in Frankreich schnell vergriffen.

Launch in drei Ländern, Schweizer Standort erwartet Ansturm.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Ende der 1990er-Jahre und Anfang der 2000er wurde die Diddl-Maus für Schulkinder zu einer Ikone. Freundschaftsbücher, duftende Blöcke, Plüschtiere und noch vieles mehr konnte man mit dem Motiv der Kultfigur mit den riesigen Füssen und grossen Ohren haben. Jetzt ist die Comic-Maus wieder da: Ab Samstag fängt in der Schweiz der exklusive Vorverkauf beim Spielwarenhändler Spielmix aus Horn TG an.

Die Chancen für die Kult-Maus stehen gut. Zum einen: Die Kinder von damals sind die Eltern von heute, wie Konsumgüterproduzent Warimex in einer Medienmitteilung schreibt. Die Vertreiber setzen auf die Nostalgie an Kindheitserinnerungen, die Eltern jetzt mit ihren Kindern teilen können. In Frankreich und Belgien hat sich das schon bestätigt: Dort wurden die Produkte schon Anfang Oktober 2025 neu lanciert. Kurz nach Verkaufsstart waren sie bereits vergriffen.

Riesen-Hype

Diddl-Erfinder Thomas Goletz (59) entwickelte die Maus als Comic-Figur vor fast 36 Jahren. Die Kultprodukte mit der Maus erlebten einen riesigen Boom, der 26 Länder umfasste. Der Hype fand aber ein jähes Ende. Der langjährige Lizenzpartner Depesche beendete 2014 die Zusammenarbeit mit Goletz.

Der Grund: Eltern und Kinder zugleich hatten genug von der allgegenwärtigen Maus, die der «Spiegel» einst als «Monster» und als «grenzdebil» bezeichnete. Noch dazu: Der Aufstieg der Smartphones verdrängte die Kultfigur, die hauptsächlich auf physischen Produkten wie den berühmten «Diddl-Blättern» zu finden war. Die Nachfrage kollabierte.

Grosser Ansturm erwartet

Am Samstag wird bei Spielmix nun der Neustart der Kultfigur ausgerufen. Trotz Sommerferien erwartet sie einen grossen Ansturm, wie eine Sprecherin des Spielzeughändlers zu Blick sagt. Das Geschäft erwartet nicht unbedingt die Kinder von heute als Kundschaft: «Wahrscheinlich eher dann die Kinder der 1990er, die für sich selber oder eben für ihre Kinder kaufen», so die Sprecherin.

Der Launch findet zeitgleich in vier verschiedenen Fachgeschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Der Standort des hiesigen Spielwarenhändlers in einem kleinen Ort am Bodensee macht es schwierig einzuschätzen, wie viele Kunden am Samstag ins Geschäft kommen werden. «Ich denke nicht, dass man das vergleichen kann mit Deutschland», sagt die Sprecherin.

In Deutschland scheint der Wahn schon ausgebrochen zu sein. Auf Tiktok sind Videos der Produkte in den Regalen zu sehen. In einer Kommentarspalte sagt ein Diddl-Fan, sie habe die Produkte schon bei Kaufland erworben.

Wie ist es dazu gekommen, dass Spielmix der erste Händler der Schweiz für die neuen Diddl-Produkte ist? «Wir haben Diddl auf einer Spielwarenmesse getroffen, da sind wir ins Gespräch gekommen», sagt die Sprecherin. Der Besuch der Messe zahlt sich für Spielmix wohl aus, nur wollen nicht alle potenziellen Kunden nach Horn ins Geschäft kommen. «Wir haben schon viele Anfragen bekommen, ob man auch am 18. schon bestellen kann, und welche Produkte es alles gibt», so die Sprecherin des Fachhändlers. Der Hype ist wieder da!



