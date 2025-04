1/4 Ein Airbus A330-300 der Swiss startet auf der Piste 16 des Flughafen Zürich. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Flugpreise in die USA sinken drastisch aufgrund von Nachfragerückgang

Asien-Reisen bieten aktuell mehr Leistung für denselben Preis

Flüge von Zürich nach Boston ab 273 Franken, New York ab 372 Franken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ein Flug in die Staaten ist bald günstiger als eine Zugfahrt von Winterthur ZH nach Genf! Die Flugpreise in die USA sind derzeit so tief wie lange nicht mehr. Grund dafür ist ein deutlicher Nachfragerückgang: Im März 2025 reisten 26 Prozent weniger Schweizerinnen und Schweizer in die Vereinigten Staaten als im Vorjahr. Schon im Februar waren es 11 Prozent weniger. Dabei wäre alles angerichtet für USA-Ferien: Seit Jahresbeginn hat der Dollar um rund 10 Prozent nachgelassen – und der Ölpreis ist tief.

Das Minus im Februar/März ist allerdings nicht einem «Trump Slump» anzurechnen, also dem Rückgang der Nachfrage für USA-Reisen wegen der Politik des US-Präsidenten Donald Trump (78). Weil Ferien zum Jahresbeginn gebucht wurden – da war Trump noch nicht im Amt. Experten erklären sich den Einbruch der USA-Reisen vielmehr mit den tiefen Preisen in Asien. Ein Reisebüro-Inhaber, der anonym bleiben will, sagt zu Blick: «Für denselben Preis kriegt man aktuell in Asien die doppelte Leistung.»

Auch Hotels senken die Preise

Die Airlines sehen ihre Felle davonschwimmen, sie reagieren nun mit drastischen Preisnachlässen. Offenbar wurden sie vom Einbruch überrascht. Das Reiseportal Travelnews hat sich die aktuellen Preise für Flüge in die USA angeschaut. Das sind die grössten Schnäppchen:

Zürich - Frankfurt - Boston Condor 5. bis 26. Mai 273 Fr. Zürich - Reykjavik - New York Icelandair 6. bis 13. Oktober 372 Fr. Genf - New York American Airlines 12. bis 25. Juni 373 Fr. Zürich - New York Swiss 11. bis 19. Mai 413 Fr. Zürich - San Francisco United 19. bis 26. Mai 474 Fr. Zürich - Los Angeles Swiss 4. bis 23. Juni 516 Fr.

Was Reisende besonders freuen dürfte: Nicht nur die Flugtickets kosten deutlich weniger als im Vorjahr. Auch bei den Übernachtungen sinken die Preise. Laut Travellers gibts derzeit erste Spezialangebote – sogar in der Hochsaison.