Kein Zügli, kein Karussell: Der St. Galler Weihnachtsmarkt krempelt sein Konzept um. Ab dem 26. November sollen Kerzenziehen und Singen die Kinder begeistern – Platz für die Bahnen hats da nicht mehr. Für Schaustellerin Catrina Rodel ein «trauriger Entscheid».

Darum gehts Am St. Galler Weihnachtsmarkt wird vieles neu, Bahnen verschwinden ab dem 26. November

Eine Schaustellerin kritisiert den Ausschluss, Bahnen bleiben ungenutzt in Lagerhalle

Neue Weihnachtsbahn soll 2027 kommen, neue Karussellfiguren mit 60'000 Franken zu teuer

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Besinnliche Stimmung kommt rund um den St. Galler Weihnachtsmarkt grad keine auf. Der traditionsreiche Anlass stellt sein Konzept um, nennt sich neu Sternenmarkt – und schmeisst beliebte Attraktionen raus. Für die Weihnachtseisenbahn und das Karussell hats auf dem Gallusplatz ab dem 26. November keinen Platz mehr, wie das «St. Galler Tagblatt» zuerst berichtet hat.

Schaustellerin Catrina Rodel (52) aus Eschlikon TG kann den Entscheid nicht nachvollziehen. «Man wirft uns vor, wir seien zu kommerziell und zu wenig weihnächtlich», sagt sie im Gespräch mit Blick. «Das ist doch ein Witz! Was gibt es Schöneres als strahlende Kinderaugen?» Das Zügli sei zudem eine reine Weihnachtsbahn. «Die Bahn haben wir extra für den Weihnachtsmarkt gekauft, mit Rentieren und Samichläusen. Im Sommer können wir die gar nicht aufstellen.»

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Jetzt stehen die Bahnen in einer Lagerhalle. «Auf die Schnelle konnten wir keinen neuen Standort organisieren», sagt Rodel zu Blick. Was sie besonders traurig stimmt: Zwei Angestellte hätten mit den beiden Bahnen vier Wochen Arbeit gehabt, jetzt fallen ihre Einsätze am Weihnachtsmarkt aus. «Beide sind selber Familienväter, das ist unschön in der Weihnachtszeit», sagt Rodel.

«Wie Schlussmachen per SMS»

Auch wie der Veranstalter das Aus kommuniziert hat, hat sie noch nicht verdaut. «Nach mehreren Gesprächen kam das definitive Aus dann per Whatsapp. Das ist so schlimm wie Schlussmachen per SMS», findet Catrina Rodel, die das Geschäft zusammen mit ihrem Mann Heinrich (62) betreibt. Ihr Herz hänge am St. Galler Weihnachtsmarkt. «Dass wir jetzt einfach so abserviert werden, das tut weh. Wir verstehen das nicht», sagt die Schaustellerin.

Ob das Weihnachtszügli je wieder fährt, steht noch in den Sternen. «Wir müssen die Absage erst einmal verdauen. Vielleicht verkaufen wir die Bahn auch.»

Hintergrund des Ärgers: Die Eventagentur Alea Iacta, die den Markt auf dem Gallusplatz seit 2025 organisiert, will eine ruhigere, besinnlichere Atmosphäre schaffen. Geschäftsführer Roger Tinner erklärt dem «St. Galler Tagblatt», das Karussell könne genauso gut an einer Chilbi stehen. Zudem müssten die Bahnen wegen verschärfter Sicherheitsvorgaben mit zusätzlichen Hindernissen geschützt werden. Eine Anfrage von Blick ist noch offen.

Organisatoren suchen neue Bahn

Die Organisatoren wünschten sich ein nostalgisches Karussell mit Holzrössern oder weihnachtlichen Figuren. Doch das wäre für die Betreiber zu teuer. «Nur schon neue Samichlaus-Figuren würden über 60'000 Franken kosten», sagt Rodel. Für die beiden Bahnen, die sie extra für den St. Galler Weihnachtsmarkt gekauft hatten, haben sie damals 100'000 Franken bezahlt.

Ersatz für die beiden Bahnen gibt es dieses Jahr keinen. Stattdessen sollen Kerzenziehen, Basteln und Singen die Kinder unterhalten. Kurz: Der klassische Markt mit den Ständen in den weihnachtlichen Häuschen soll im Vordergrund stehen. Für 2027 suchen die Organisatoren jetzt schon eine neue, nostalgische Weihnachtsbahn.