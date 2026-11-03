Bald kommt wieder die Zeit der Christkindlimärkte. Inmitten von feierlicher Beleuchtung findest du regionale Spezialitäten, Handwerkskunst und würzigen Glühwein. Hier unsere schönsten Schweizer Weihnachtsmärkte 2026 in der grossen Übersicht.

Darum gehts Entdecke die schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz 2026

Montreux: Samichlaus auf 2042m, Basel: ältester Markt der Schweiz

Bremgarten AG: Über 320 Marktstände, Winterthur: 350'000 Besucher jährlich

Schweizer Weihnachtsmärkte 2026

1. Weihnachtsmarkt Montreux VD

Beim Weihnachtsmarkt in Montreux VD ist alles etwas anders: Hier stehen die heimeligen Holzhäuser des Weihnachtsmarkts direkt neben exotischen Palmen. Hier gibt es nicht «nur» den traditionellen Markt mit seinen 150 geschmackvoll dekorierten Chalets an der Seepromenade, sondern viele weihnachtliche Highlights mehr.

Freunde von Rittern, Gauklern und Hexen können sich im Schloss Chillon auf eine Zeitreise ins Mittelalter begeben. Auf dem Mittelaltermarkt ziehen Geschichtenerzähler am gemütlichen Cheminéefeuer Gross und Klein in ihren Bann, Musiker spielen mittelalterliche Weisen und Nachwuchsfeen finden am Feenmarkt die nötigen Accessoires.

Höhepunkt ist der persönliche Besuch beim Samichlaus, der auf dem Gipfel des Rochers-de-Naye auf 2042 Metern wohnt und in seiner Hütte Kinder und Erwachsene begrüsst. Übrigens, der Weihnachtsmann hat sich etwas ganz Besonderes überlegt: Täglich kommt er mit seinen Rentieren angeflogen und landet auf dem Place du Marché.

Wann: 20.11. bis 24.12.2026

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2 Ältester Weihnachtsmarkt der Schweiz in Basel

Basels Altstadt ist immer eine Reise wert. Besonders gilt das zur Adventszeit, wenn sich Basel in ein weihnachtliches Wintermärchen verwandelt. Rund 100 geschmückte grosse Christbäume, kilometerlange Lichterketten und dekorierte Häuser: Die Basler wissen, wie sie ihre Stadt in einen wahren Sinnesrausch verwandeln. Erfahrung haben sie genug, schliesslich hat Basel den ältesten Weihnachtsmarkt der Schweiz.

Wann: 26.11. bis 23.12.2026

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3 Zum 30. Mal Weihnachten in Bremgarten AG

Das mittelalterliche Städtchen Bremgarten AG, das sich in eine Schleife der Reuss anschmiegt, ist bekannt für seine grossen Märkte. Klar, dass die erfahrenen Marktveranstalter auch einen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Mit mehr als 320 Marktständen in der pittoresken Altstadt ist der Weihnachts- und Christchindlimärt einer der grössten Märkte der Schweiz. Nebst Handwerk, Geschenken und Köstlichkeiten legt man hier im Aargauischen während der vier Tage besonderen Wert auf musikalische Unterhaltung. Früh kommen lohnt sich, der Markt wird gegen Nachmittag und Abend ziemlich voll.

Wann: 3. bis 6.12.2026

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4 Weihnachtsmarkt in St. Gallen

In der Adventszeit beleuchten unzählige Sterne die romantische und historische Altstadt St.Gallens. Der Ort nennt sich im Advent dann passenderweise Sternenstadt. Eingebettet zwischen den hübsch verzierten Giebelhäusern wird ein Weihnachtsmarktbesuch gleichzeitig eine Sightseeingtour. Ein besonderer Genuss ist ein Orgel-Konzert in der Unesco-Welterbe-Kathedrale.

Wann: 26.11. bis 24.12.2026

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5 Natale im Tessin

Auch der Kanton Tessin lockt in der Vorweihnachtszeit mit mehreren Weihnachtsmärkten. Farbige Lichter überall, der Duft nach Gewürzen, frische «Panettoni» in den Schaufenstern. In Locarno, Ascona, Lugano oder Bellinzona finden bestimmt die grössten Events statt, wie Märkte, Eislaufen und Foodstände. Aber auch in den Dörfern, an kleineren Events, lässt einen die stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre im Tessin ganz warm ums Herz werden.

Informationen zu den Tessiner Weihnachtsmärkten findest du hier.

6 Süsser die Glocken nie klingen, in Trubschachen BE

Der Weihnachtsmarkt in Trubschachen BE bei den Guetzlibäckern von Kambly ist ohne Zweifel der süsseste und schmackhafteste Märt der Schweiz. Hier kann man Weihnachtsklängen lauschen und unter der Leitung der Maîtres Confiseurs des Biskuitherstellers feinste Lebkuchen dekorieren.

Wann: 27. bis 29.11. und 4. bis 6.12.2026

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7 Churer Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Der Churer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr am Freitag und Samstag statt und zeigt, was das historische Bündner Städtchen so urchig und liebenswert macht: handgearbeitete Kunstwaren, hausgemachtes Weihnachtsgebäck und natürlich die nahrhafte, leckere und frisch vor Ort zubereitete Gerstensuppe. (Achtung: nicht zu verwechseln mit dem Churer Christkindlimarkt, der ebenfalls besuchenswert ist. Dieser findet dann vom 27. November bis 23. Dezember 2026 entlang der Bahnhofstrasse und Poststrasse statt.)

Wann: 27.11.2026 (14 bis 21 Uhr) und 28.11.2026 (11 bis 19 Uhr)

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8 Gutes Tun auf Schloss Biberstein AG

Schloss Biberstein spielte einst eine wichtige Rolle in der Geschichte des Kantons Aargau. Heutzutage befindet sich hier eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für beeinträchtigte Menschen. Der zweitägige Weihnachtsmarkt ist klein, aber voller Charme. Das Gute: Wer hier seine Weihnachtsgeschenke kauft, unterstützt gleich auch einen guten Zweck!

Wann: Samstag, 28.11. (9 bis 18 Uhr) und Sonntag, 29.11.2026 (10 bis 17 Uhr)

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9 Weihnachtsmärkte in Lausanne

In Lausanne sorgen mehrere Weihnachtsmärkte für eine festliche Stimmung: Der Bô Noël findet im Süden der Stadt sowie im Bahnhofsviertel statt. Das Kunstquartier Plateforme 10 ist das pulsierende Herz des Weihnachtsmarkts und bietet ein Riesenrad sowie eine 20 Meter lange Schlittelbahn. Auf dem Hauptmarkt am Place Saint-François wird ein Weihnachtsturm, eine traditionelle Attraktion aus dem hohen Norden, errichtet. Auch die Klassiker von Bô Noël dürfen nicht fehlen: Der Place des Pionnières lädt zum gemütlichen Schlendern durch die Kunsthandwerkstände ein, und auf dem Marché des Papilles gibt es feine Köstlichkeiten zu geniessen. Nicht zu vergessen: Während der Weihnachtszeit findet man viele Pop-up-Restaurants und -Bars, um den Abend in gemütlicher Lausanner Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Wann: 20.11. bis 31.12.2026

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10 Weihnachtsmärkte in Zürich

Zürich hat gleich mehrere Weihnachtsmärkte zu bieten. Besonders beliebt bei Pendlern oder bei schlechtem Wetter ist der überdachte Weihnachtsmarkt im Hauptbahnhof. Romantisch geht es im Niederdorf beim ältesten Weihnachtsmarkt Zürichs zu. Ein Kuriosum kann man auf dem Werdmühleplatz bei der Bahnhofstrasse bestaunen: den Singing Christmas Tree. Auf einer dekorierten Bühne in Form eines Weihnachtsbaums geben Chöre aus der Region Weihnachtslieder zum Besten. Einer der grössten Weihnachtsmärkte der Stadt Zürich findet direkt vor dem Opernhaus statt.

Die Märkte finden zwischen dem 19.11. und dem 24.12.2026 statt. Alle Infos zu den Zürcher Märkten findest du hier.

11 Weihnachtsmarkt in Yverdon-les-Bains VD

Auch der Weihnachtsmarkt von Yverdon-les-Bains VD versprüht den Zauber der Festtage. Das Schloss verwandelt sich in eine zauberhafte Kulisse, in der talentierte Kunsthandwerker ihre einzigartigen Kreationen und köstlichen saisonalen Spezialitäten an den Ständen präsentieren. Auf dem Pestalozziplatz lädt ein festlich geschmücktes Zelt zu gemeinsamen und geselligen Momenten ein. Zahlreiche Veranstaltungen bereichern diesen bezaubernden Monat und sorgen für Weihnachtsstimmung bei Gross und Klein. Ein unvergessliches Erlebnis voller Freude und Entdeckungen erwartet die Besucher.

Wann: 28.11. bis 23.12.2026

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12 Berner Münster Weihnachtsmarkt

Ein besonders authentischer Weihnachtsmarkt erwartet Besucher im Berner Münster. Hier, in der beeindruckenden Kulisse des historischen Doms, werden ausschliesslich Unikate angeboten, die von regionalen Kunsthandwerkern mit viel Liebe und Geschick selbst kreiert wurden. Die winterliche Atmosphäre wird durch Berner Nidletäfeli, die typisch süssen Karamellbonbons aus der Region, noch süsser, so dass die kalten Tage ein wenig wärmer erscheinen. Jedes Jahr wird der Markt unter ein neues Motto gestellt, das häufig mit kreativen Aktionen und besonderen Erlebnissen einhergeht.

Wann: 28.11. bis 24.12.2026

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13 Die Parade der Chläuse in Winterthur ZH

Jährlich pilgern etwa 350'000 Besucher in die verkehrsberuhigte Altstadt Winterthurs ZH, um bei Glühwein und gebrannten Mandeln den Advent zu geniessen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Winterthurer Neumarktplatz mit etwa 100 zuckersüss dekorierten Weihnachtshäuschen verblüfft mit einem kunterbunten Angebot an Souvenirs und Weihnachtsgeschenken. Ein Höhepunkt ist jedes Jahr der Chlauseinzug, bei dem Hunderte Weihnachtsmänner durch die Stadt ziehen. Dieser findet im Jahr 2026 am 29. Nov. von 16:16 Uhr bis 17:15 Uhr statt.

Wann: 26.11. bis 23.12.2026

Weitere Informationen und ein tolles Programm findest du hier.

14 Romantik am Pilgerweg in Einsiedeln SZ

Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln SZ ist einer der imposantesten der Schweiz. Den Kultur- und Wallfahrtsort umgibt in der Adventszeit eine besonders anmutige Atmosphäre. Über 130 Verkaufsstände locken mit allerlei Hübschem und Kulinarischem. Wer eine Pause vom Weihnachtsshopping braucht, der kann sich beim Diorama Bethlehem mit der grössten Krippe der Welt in die Geschichte von der Geburt Jesus vertiefen.

Wann: 27. November bis 6. Dezember 2026

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15 Lozärner Wiehnachtsmärt

Jahr für Jahr pilgern Besucher von nah und fern nach Luzern, um den Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz zu besuchen. Den festlichen Mittelpunkt des Luzerner Markts bildet der Franziskanerbrunnen: Mit meterhohen Kerzen, Lichtern und Tannenzweigen geschmückt, verwandelt er sich in den grössten Adventskranz der Zentralschweiz. Unbedingt einen Besuch wert sind die Konzerte in der Kirche St. Maria.

Wann und wo: