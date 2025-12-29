DE
FR
Abonnieren

Cumulus-Chaos in Zürich
Verwirrung um 5-fach-Punkte – jetzt erklärt sich die Migros

Blick-Leser R.F. füllte sich beim Sonntagseinkauf um seine 5x-Cumulus-Punkte betrogen. Jetzt ist klar: Der Fehler lag bei der Migros.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
1/5
Im Migros im Zürcher Hauptbahnhof gab es am 28. Dezember keine 5x-Cumulus-Punkte, ...
Foto: SVEN THOMANN

Darum gehts

  • Ein Migros-Inserat führte zu Verwirrung über 5x-Cumulus-Punkte am 28.12
  • Migros räumt ein: Der Cumulus-Hinweis hätte nicht aufs Inserat sollen
  • Betroffene Kunden können sich an Migros wenden, um Punkte zu erhalten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_928.JPG
Christian KolbeRedaktor Wirtschaft

Jetzt ist das Rätsel um die nicht gutgeschriebenen Cumulus-Punkte von Blick-Leser R.F.* (59) gelöst. Er hatte sich von einem Fehler im Inserat der Migros zum Sonntagseinkauf verführen lassen. 

F. wollte von der 5x-Cumulus-Aktion in der Migros im Hauptbahnhof Zürich profitieren. Diese hatte der orange Riese in einem Inserat im «Migros-Magazin» unter dem Label «Sonntagsverkauf 28. Dezember» gross angekündigt. In der Anzeige sind sämtliche Filialen der Genossenschaft Migros Zürich aufgeführt, die an diesem Sonntag geöffnet haben – mit dem expliziten Hinweis auf die 5x-Cumulus-Aktion. 

Als F. auf dem Heimweg die Quittung kontrolliert, folgt die Ernüchterung: Die erhofften 5x-Cumulus-Punkte wurden ihm nicht gut geschrieben. Zurück in der Filiale wurde er mit seiner Reklamation vom Personal abgewiesen, man wisse nichts von so einer Aktion.

Migros räumt Fehler ein

In der Kommentarspalte wiesen zudem viele User auf das Kleingedruckte im Inserat. Dort stand explizit zu lesen, «klassische Sonntags-Filialen» seien ausgenommen. Nur: Was macht es für einen Sinn, wenn im Inserat mehrheitlich eben solche Filialen mit ihren Öffnungszeiten am Sonntag beworben werden? 

Mehr zu Migros
Migros-Präsidentin kündigt 140 Filialen und 1000 neue Mitarbeitende an
Grosser Ausbau bei Migros
140 neue Filialen und 1000 Stellen
Ehemaliger Migros-Chef Jules Kyburz (†93) ist tot
«Abschied mit grosser Trauer»
Ehemaliger Migros-Chef Jules Kyburz (†93) ist tot
So hart musste der Samichlaus für die Migros arbeiten
Mit Video
85 Tonnen Säckli
So hart musste der Samichlaus für die Migros arbeiten
Migros verweigert Blick-Leser fünffache Cumulus-Punkte
Leserreporter
«Es war dem Kassier egal»
Migros verweigert Blick-Leser fünffache Cumulus-Punkte

Nun zeigt sich: Der Fehler liegt im Grossgedruckten – dem Hinweis auf die 5x-Cumulus-Punkte. «Leider ist uns bei diesem Inserat ein Fehler unterlaufen, der Cumulus-Hinweis hätte nicht aufgeführt werden sollen», erklärt eine Sprecherin der Genossenschaft Migros Zürich das Cumulus-Chaos.

Ein möglicher Grund für den Irrtum: Während der vorweihnachtlichen Sonntagsverkäufe galt der 5x-Cumulus-Bonus für die an diesen Tagen ausserordentlich geöffneten Supermärkte – und eben nicht für solche, die sowieso 365 Tage im Jahr geöffnet sind, wie im Kleingedruckten zu lesen ist. 

Immerhin: «Betroffene Kundinnen und Kunden dürfen sich gerne direkt an uns wenden», sagt die Migros. Gut möglich, dass F. dann doch noch zusätzliche Cumulus-Punkte erhalten wird – obwohl es gar keine Aktion gab.

*Name der Redaktion bekannt

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen