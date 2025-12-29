Blick-Leser R.F. füllte sich beim Sonntagseinkauf um seine 5x-Cumulus-Punkte betrogen. Jetzt ist klar: Der Fehler lag bei der Migros.

Darum gehts Ein Migros-Inserat führte zu Verwirrung über 5x-Cumulus-Punkte am 28.12

Migros räumt ein: Der Cumulus-Hinweis hätte nicht aufs Inserat sollen

Betroffene Kunden können sich an Migros wenden, um Punkte zu erhalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Jetzt ist das Rätsel um die nicht gutgeschriebenen Cumulus-Punkte von Blick-Leser R.F.* (59) gelöst. Er hatte sich von einem Fehler im Inserat der Migros zum Sonntagseinkauf verführen lassen.

F. wollte von der 5x-Cumulus-Aktion in der Migros im Hauptbahnhof Zürich profitieren. Diese hatte der orange Riese in einem Inserat im «Migros-Magazin» unter dem Label «Sonntagsverkauf 28. Dezember» gross angekündigt. In der Anzeige sind sämtliche Filialen der Genossenschaft Migros Zürich aufgeführt, die an diesem Sonntag geöffnet haben – mit dem expliziten Hinweis auf die 5x-Cumulus-Aktion.

Als F. auf dem Heimweg die Quittung kontrolliert, folgt die Ernüchterung: Die erhofften 5x-Cumulus-Punkte wurden ihm nicht gut geschrieben. Zurück in der Filiale wurde er mit seiner Reklamation vom Personal abgewiesen, man wisse nichts von so einer Aktion.

Migros räumt Fehler ein

In der Kommentarspalte wiesen zudem viele User auf das Kleingedruckte im Inserat. Dort stand explizit zu lesen, «klassische Sonntags-Filialen» seien ausgenommen. Nur: Was macht es für einen Sinn, wenn im Inserat mehrheitlich eben solche Filialen mit ihren Öffnungszeiten am Sonntag beworben werden?

Nun zeigt sich: Der Fehler liegt im Grossgedruckten – dem Hinweis auf die 5x-Cumulus-Punkte. «Leider ist uns bei diesem Inserat ein Fehler unterlaufen, der Cumulus-Hinweis hätte nicht aufgeführt werden sollen», erklärt eine Sprecherin der Genossenschaft Migros Zürich das Cumulus-Chaos.

Ein möglicher Grund für den Irrtum: Während der vorweihnachtlichen Sonntagsverkäufe galt der 5x-Cumulus-Bonus für die an diesen Tagen ausserordentlich geöffneten Supermärkte – und eben nicht für solche, die sowieso 365 Tage im Jahr geöffnet sind, wie im Kleingedruckten zu lesen ist.

Immerhin: «Betroffene Kundinnen und Kunden dürfen sich gerne direkt an uns wenden», sagt die Migros. Gut möglich, dass F. dann doch noch zusätzliche Cumulus-Punkte erhalten wird – obwohl es gar keine Aktion gab.

*Name der Redaktion bekannt