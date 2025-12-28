Wegen einer 5x-Cumulus-Aktion ging Blick-Leser R. F. extra im Migros im Zürcher Hauptbahnhof einkaufen. Doch die Punkte wurden ihm nicht gutgeschrieben, das Personal wusste nichts von der Aktion.

Darum gehts Ein Kunde erhielt am 28. Dezember im Migros Zürich keine 5x-Cumulus-Punkte

Trotz Werbung für 5x-Cumulus-Aktion wurden Punkte nicht gutgeschrieben

Migros-Aktion betraf mehrere Filialen, Fragen zu Kundenentschädigung bleiben offen

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Blick-Leser R. F.* (59) wollte das Gesunde mit dem Nützlichen verbinden. Das Gesunde: Ein rund 20-minütiger Spaziergang von seiner Wohnung im Zürcher Kreis 4 zum Hauptbahnhof. Das Nützliche: Den Ausflug an der frischen Luft mit einem Einkauf in der dortigen Migros-Filiale zu verbinden.

Sein Ziel hatte er nicht zufällig gewählt. F. wollte von der 5x-Cumulus-Aktion in der Migros im Hauptbahnhof Zürich profitieren. Diese hatte der orange Riese in einem Inserat im «Migros-Magazin» unter dem Label «Sonntagsverkauf 28. Dezember» gross angekündigt. In der Anzeige sind sämtliche Filialen der Genossenschaft Migros Zürich aufgeführt, die an diesem Sonntag geöffnet haben – mit dem expliziten Hinweis auf die 5x-Cumulus-Aktion.

Um die Mittagszeit hat F. seine Einkäufe erledigt. Als er auf dem Heimweg die Quittung kontrolliert, folgt die Ernüchterung: Die 5x-Cumulus-Punkte wurden ihm nicht gut geschrieben.

Personal weiss von nichts

Entsprechend genervt macht er sich auf den Rückweg in die Filiale und stellt den Verantwortlichen an der Kasse zur Rede. Dieser weist ihn schnöde ab, er wisse nichts von der Aktion und es wäre ihm auch egal, so F. gegenüber Blick. F. ist nun so richtig empört: «Wenn ich bedenke, wie viele Kunden heute um ihre Cumulus-Punkte betrogen wurden, dann ist das schon eine Sauerei!» In den Augen von F. hat die Migros das Versprechen aus dem Inserat nicht eingehalten.

F. hat auch an den Cumulus-Kundendienst geschrieben, dort aber am Sonntag keine Antwort erhalten. Denn es stellen sich schon einige Fragen: Wieso wussten die Mitarbeitenden in der Filiale am Hauptbahnhof nichts von der Cumulus-Aktion, wenn diese explizit im Inserat angepriesen wird? Wie viele Kunden wurden tatsächlich um ihre Cumulus-Punkte gebracht? Betraf das nur eine Filiale oder wurden die Punkte auch in den übrigen im Inserat erwähnten Filialen nicht gutgeschrieben? Und: Können die Punkte den betroffenen Kunden nachträglich gutgeschrieben werden?

Fragen von Blick, die «aufgrund von Abwesenheiten» von der Migros am Sonntag nicht beantwortet werden können.

*Name der Redaktion bekannt