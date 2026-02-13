Seit November macht der US-Discounter in Mulhouse (F) Jagd auf Schweizer Einkaufstouristen. Viele Kunden sind enttäuscht, etwa vom Essen oder der kleinen Auswahl.

Darum gehts Costco eröffnet neue Filiale in Mulhouse November 2025 für Schweizer Kundschaft

Kritik: Qualität enttäuscht, lange Wartezeiten, chaotische Organisation im Food Court

Mitgliedschaft kostet 36 Euro jährlich, Preise wie in der Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Mit grossem Tamtam hat der US-Multi Costco Mitte November seine Filiale in Mulhouse (F) eröffnet. Und zum Grossangriff auf zahlungskräftige Schweizer Einkaufstouristen geblasen. Kundinnen und Kunden standen schon lange vor dem Verkaufsstart Schlange. Jeder wollte als Erstes einen Fuss in den neuen Superstore setzen. Und den Einkaufswagen der Kategorie XXL mit allerlei günstigen Waren füllen. Und dann die 25 Minuten wieder zurück in die Schweiz fahren.

1:19 Eröffnung im November 2025: Hier drängen Kunden in die neue Costco-Filiale

Seither ist es erstaunlich ruhig geworden um den amerikanischen Billigdiscounter. Ein Blick in die Google-Rezensionen zeigt: Viele Kundinnen und Kunden sind enttäuscht von Costco. Mit 1-Sterne-Bewertungen machen sie ihrem Frust Luft. «Das Angebot ist trotz der Grösse des Ladens überschaubar», schreibt User Johnnie Smoker. Und kritisiert: «Jeweils pro Produkt nur eine Sorte. Die Qualität konnte uns bei 80 Prozent der gekauften Artikel überhaupt nicht überzeugen.»

«Voller Vorfreude aus Zürich angefahren»

Livia R. aus Zürich schreibt: «Ich fuhr voller Vorfreude von Zürich zum Costco in Mulhouse. Leider war der Besuch unglaublich enttäuschend!» Ihr Fazit zum Shopping-Ausflug zu Costco fällt vernichtend aus: «Eine frustrierende Zeitverschwendung und eine unnötige Fahrt!» Auch Amandine Rietsch findet deutlich Worte: «Viel zu teuer. Der Fischmarkt ist ein Sammelsurium, und die Spielsachen liegen überall verstreut herum. Alles wirkt schlecht organisiert.» Sie ist enttäuscht und schreibt: «Viel Lärm um nichts!»

Besonders schlecht kommt das gastronomische Angebot des US-Multis weg. Valerie Stadelmann berichtet von ihren Erfahrungen: «Wir haben 20 Minuten gewartet, bis wir bestellen konnten.» Der Mitarbeiterin habe die Pommes frites aus der Tüte in die Fritteuse geleert. «Die Hälfte ist auf den Boden gefallen. Das war ihr völlig egal!» Und fügt an: «Das Hotdog-Brötchen war total matschig!»

«Preise sind wie in der Schweiz»

Über die Hotdogs beklagt sich auch Frédéric Dirr: «Ich habe fünf Hotdogs mit Getränken für je 1,50 Euro gekauft. Sie sahen ganz anders aus als auf den aufgehängten Fotos!» Auch die Bewertung von Marie Gilliam fällt vernichtend aus. «Der Food Court ist ein einziges Chaos!», findet sie. «Wir mussten 45 Minuten auf eine Pizza warten.» Auch die Pizza von Asmera Ess war eine Katastrophe. «Absolut nicht empfehlenswert!», warnt sie.

Einkaufen können bei Costco nur Mitglieder. Die Mitgliedschaft kostet 36 Euro im Jahr. Das stösst besonders vielen Kundinnen und Kunden sauer auf. Schon beim Beantragen der Mitgliedskarte gibts Probleme. «Wow, was für ein Erlebnis! Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, stundenlang in einer Schlange zu stehen, um sich für etwas anzumelden, das Sie eigentlich online erledigt haben, dann ist Costco in Mulhouse genau der richtige Ort!», findet Niels Franke.

«Warum sollte ich bei Costco 36 Euro bezahlen, nur um dort einkaufen zu dürfen? Das ist bodenlos und reine Kundenverarsche», schreibt Chris Rölli. Ein weiterer Schweizer Kunde rät: «Nimm einen Taschenrechner mit! Bevor du überhaupt einkaufen kannst, wirst du mit einer Anmeldegebühr von 36 Euro begrüsst.» Ein Einkauf würde sich schlicht nicht lohnen. Denn: «Die Preise sind so wie in der Schweiz.»