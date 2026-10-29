Was für ein Tag für Christine Lagarde: Am Vormittag gibt die EZB-Präsidentin ihren vorzeitigen Abgang bekannt, wenige Stunden später verkündet sie den Leitzinsentscheid für die Eurozone. Dabei fällt sie mit zwei Pflastern im Gesicht auf. Das steckt dahinter.

Darum gehts EZB-Präsidentin Christine Lagarde gibt die Führung der Zentralbank im Februar ab

Bei einer Pressekonferenz zeigte sich die Französin mit zwei auffälligen Pflastern im Gesicht

Die Hinweise verdichten sich, dass Lagarde an die Spitze des Weltwirtschaftsforums (WEF) wechselt

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

EZB-Chefin Christine Lagarde (70) tritt überraschend ab: Bereits im Februar will die Französin die Führung der Europäischen Zentralbank abgeben. Ihre Entscheidung verkündet sie am Donnerstagmorgen per Medienmitteilung – und in einem Video auf ihren Social-Media-Kanälen. Dabei sticht sofort ins Auge: Lagarde trägt zwei grosse Pflaster im Gesicht.

Was dahintersteckt, stellt die Notenbankerin gleich selbst klar. «Nur um Spekulationen vorzubeugen: Die Pflaster in meinem Gesicht sind auf eine kleine Operation Anfang dieser Woche zurückzuführen», schreibt sie auf X. Dann folgt ein dringender Appell an die Community: «Befolgen Sie ärztlichen Rat und lassen Sie Ihre Haut regelmässig untersuchen!»

Es war «kleiner Hautkrebs»

In einer internen Videobotschaft an die EZB-Belegschaft nimmt die Chefin ihr Aussehen mit Galgenhumor, wie das Portal Politico berichtet: «Ich weiss, ich sehe komisch aus. Das kommt nicht vom Kickboxen in Thailand», scherzt sie in Anspielung auf ihren jüngsten Trip zur IWF-Jahrestagung nach Bangkok. Dann schiebt sie laut dem Bericht nach: «Es war nur ein kleiner Hautkrebs, der entfernt werden musste.»

Am Donnerstagnachmittag trat Lagarde dann in Frankfurt vor die versammelte Weltpresse, um über den Zinsentscheid zu informieren – und die Gründe für die Zinspause der EZB zu erläutern. Auch dort: Die EZB-Chefin zeigt sich mit Verband mitten im Gesicht.

Wird Lagarde die neue WEF-Vorsitzende?

Eigentlich läuft das EZB-Mandat von Lagarde noch bis Oktober 2027, jetzt geht sie aber schon früher. Der verfrühte Abgang befeuert erneute Gerüchte, wonach die Französin die Spitze des Weltwirtschaftsforums (WEF) übernehmen könnte. Insider spekulieren, dass sie bereits Anfang November als Nachfolgerin der bisherigen Co-Vorsitzenden Larry Fink (73) und André Hoffmann (68) vorgestellt wird.