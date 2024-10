Migros will 2,5 Milliarden Franken in Supermärkte investieren

MGB-Präsidentin Ursula Nold und Mario Irminger, Präsident der Generaldirektion, sprechen während der Pressekonferenz.

Auf einen Blick Migros gibt erste Einblicke in die Transformation an Pressekonferenz

Verkauf von Fachmärkten schreitet voran

Die Migros plant grosse Investitionen in ihre Supermärkte. So sollen die Preise von mehr als 1000 Alltagsprodukten auf ein Tiefpreis-Niveau fallen. Und in den nächsten Jahren werden 140 neue Supermärkte eröffnet und 350 modernisiert.

Der orange Riese will seine Eigenmarken stärken und auf noch mehr Frische und Regionalität setzen. Insgesamt sind Investitionen von 2,5 Milliarden Franken vorgesehen.

Der Verkauf von den Fachmärkten schreitet weiter voran. CEO Mario Irminger erwähnte explizit Hotelplan und Mibelle. Man sei «auf Kurs». Der Mibelle-Verkauf soll im ersten Quartal 2025 kommuniziert werden können. Auch bei Obi und Micasa werden man «Ende Jahr oder im ersten Quartal 2025» soweit sein, so Irminger.

Aufatmen können die Mitarbeitenden: Irminger verkündet, dass kein weiterer Stellenabbau vorgesehen sei.

Für Aufsehen sorgt die Aussage von Supermarkt-CEO Peter Diethelm: «Uns ist es wichtig, ein breites und tiefes Sortiment, zu tiefen Preisen und mit hoher Qualität anzubieten. Es gibt künftig keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen.» Damit zielt er direkt gegen die Billig-Supermärkte, und greift indirekt auch den Migros-Discounter Denner an. vor 1 Minute vor 1 Minute Frage: Wie sieht es bei den Verkäufen von Do it + Garden und Micasa aus? Auch bei diesen geplanten Verkäufen lässt sich die Migros nicht in die Karten schauen. Man sei gut unterwegs, werde wohl Ende Jahr oder im ersten Quartal 2025 kommunizieren können. vor 4 Minuten vor 4 Minuten Frage: Was passiert mit M-Budget? M-Budget wird es weiter geben, betont die Migros-Führung. DIe Tiefpreisen laufen parallel zur Billiglinie. M-Budget werde also nicht obsolet. vor 9 Minuten vor 9 Minuten Frage: Ist es ein Angriff auf Denner? Die neue Tiefpreis-Strategie kann als Angriff auf Denner verstanden werden, der ebenfalls zum Migros-Imperium gehört. «Wir haben ein deutlich grösseres Angebot als die Discounter», so Peter Diethelm. Nun wolle die Migros schauen, dass sie auch mit ihren Standorten optimal positioniert sei und mit den Discountern konkurrenzieren könne. Das heisse aber nicht, dass Denner nicht mehr wichtig sei, betont Mario Irminger. Man müsse unterscheiden zwischen einem Discounter mit einem viel kleineren Sortiment und der Migros, die viel breiter und tiefer sei im Angebot. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Frage: Wie sieht das neue Ladenkonzept aus? Auf die Frage einer Journalistin heisst es: «Wir sind an der Pilotierung am neuen Ladenauftritt. Es gibt schon mehrere Standorte, wo wir das Konzept testen», so Guido Rast. Nicht mehr jede Genossenschaft soll nun die Planung selber machen. vor 18 Minuten vor 18 Minuten «Es gibt künftig keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen» «Ich bin sehr zufrieden, dass wir nun endlich starten können», sagt Supermarkt-CEO Peter Diethelm. «Heute sind Preise von Gemüse und Früchten deutlich tiefer geworden.» Man setze bei Tiefpreisen bei für den Alltag wichtigen Produkten an. Bald folgen Preissenkungen unter anderem bei Fleisch, Brot und Convenience-Produkten. Diethelm sagt dann etwas, das direkt auf die Discounter abzielt – und indirekt auch auf den Migros-Discounter Denner: «Uns ist es wichtig, ein breites und tiefes Sortiment, zu tiefen Preisen und mit hoher Qualität anzubieten. Es gibt künftig keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen.» Käse, Fisch, Fleisch und weitere Produkte gebe es von Ladenöffnung bis Ladenschluss «immer frisch», so Diethelm. Das beste Produkt zum besten Preis anzubieten, sei seit jeher der Grundauftrag der Migros. vor 24 Minuten vor 24 Minuten Höherer Anteil an Eigenprodukten Nun ist Guido Rast an der Reihe. Der Verwaltungsratspräsident teilt mit: «Unser Filialnetz wächst in den kommenden Jahren um 140 neue Supermärkte auf total 930 Standorte.» Ab 2025 würde die Migros bei allen Umbauten einheitlich auftreten. Der Anteil an Eigenprodukten soll weiter steigen – auf über 80 Prozent. «So gehen wir vorwärts zu unseren Wurzeln», so Rast. Das werde das Einkaufserlebnis steigern. vor 28 Minuten vor 28 Minuten «Unser Ziel ist es nicht, möglichst hohe Gewinne einzufahren» Irminger führt die Gründe aus, weshalb die Migros so hohe Investitionen tätigen kann. Erstens stünden der Migros dank der Fachmärkte-Verkäufe mehr Mittel zur Verfügung. Zweitens: «Wir sind eine kundenorientierte Genossenschaft. Unser Ziel ist es nicht, möglichst hohe Gewinne einzufahren.» Der dritte Punkt seien Optimierungen. Der Migros-Chef streicht heraus, dass die Preissenkungen nicht zulasten der Landwirtschaft gingen. Zudem betont er, es sei kein weiterer Stellenabbau vorgesehen. vor 32 Minuten vor 32 Minuten Alltagsprodukte werden günstiger vor 36 Minuten vor 36 Minuten «Wir haben hart an der Fokussierung innerhalb der Migros gearbeitet» Jetzt übernimmt Mario Irminger, Präsident der Generaldirektion. «Wir haben hart an der Fokussierung innerhalb der Migros gearbeitet. Jetzt können wir aufzeigen, wie wir die frei werdenden Mittel einsetzen wollen. Dazu gehören auch die noch anstehenden Verkäufe von Mibelle und Hotelplan.» Hier sei man auf Kurs, so Irminger. Konkretes sagt er dazu aber noch nichts, nur: Der Mibelle-Verkauf soll im ersten Quartal 2025 kommuniziert werden können. vor 40 Minuten vor 40 Minuten «Es waren Trennungen, die teilweise schmerzhaft waren» Zu den Verkäufen von Fachmärkten sagt Präsidentin Ursula Nold: «Es waren Trennungen, die teilweise schmerzhaft waren.» Sie seien aber zwingend gewesen – zugunsten der Kundinnen und Kunden. «Wir wollen die Zukunft gestalten.» Man plane Preissenkungen bei über 1000 Artikeln. «Wir möchten einen Beitrag leisten, um das Budget von unseren Kundinnen und Kunden zu entlasten.» Die Investitionen seien ein Zeichen, dass die neue Strategie greife. Weitere Einträge laden

Am heutigen Montag informiert die Migros an einer Pressekonferenz über Neuerungen der Supermärkte. Schliesslich will sich der Migros-Genossenschaftsbund (MGB) mit seiner neuen Strategie auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Struktur wurde vereinfacht, die Genossenschaften entmachtet. Dabei verspricht die Migros «spürbare Vorteile» für Kundinnen und Kunden.

Nun gibt sie erstmals Einblick in die ersten Ergebnisse der Transformation. An der Medienkonferenz vom 28. Oktober kommen unter anderem MGB-Präsidentin Ursula Nold und Mario Irminger, Präsident der Generaldirektion des MGB, zu Wort. Auch Guido Rast, VR-Präsident der Migros Supermarkt AG, sowie CEO Peter Diethelm sind Teil der Veranstaltung, die am Hauptsitz am Limmatplatz in Zürich stattfindet.

Verkauf der Fachmärkte schreitet voran

Die Detailhändlerin will bekanntermassen ihre Fachmärkte loswerden, was ihr zum Teil bereits gelungen ist. Unter anderem verkaufte die Migros das Velogeschäft Bike World an die Thömus AG. Berner Velo-Pionier Thomas Binggeli (50) übernimmt zwölf der Filialen, vier gehen zu.

Auch für 20 Melectronics-Filialen hat die Migros mit Media Markt einen Käufer gefunden. Mitte Oktober eröffnete der erste neue Mini-Laden von Media Markt am ehemaligen Melectronics-Standort. Bis Ende November sollen alle 20 übernommenen Läden zu Xpress-Filialen umgebaut werden.

Für das Möbelhaus Micasa, den Baumarkt Do it + Garden sowie den Reisekonzern Hotelplan sucht die Migros nach wie vor nach Käufern. Bisher hat sie stets betont, sie wolle die Hotelplan-Gruppe als Ganzes verkaufen. Neueste Entwicklungen lassen anderes vermuten: Die Muttergesellschaft des deutschen Ferienhausvermittlers Hometogo hat Verhandlungen mit der Migros über einen möglichen Kauf der Hotelplan-Tochter Interhome bestätigt. Gemäss einer Migros-Sprecherin hat sich die Strategie aber nicht geändert. Es gäbe mehrere potenzielle Käufer, der Verkaufsprozess sei auf Kurs. Die Migros ist zuversichtlich, diesen bis Ende Jahr abzuschliessen.

Ob die Migros am Montag konkretere Pläne für Hoteplan und Co. vorlegen wird, bleibt fragwürdig. An der Pressekonferenz soll es in erster Linie um die Supermärkte gehen. Die Spannung bleibt jedoch gross. Blick informiert im Ticker über das aktuelle Geschehen der Pressekonferenz, die live gestreamt wird.