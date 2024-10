Von sechs auf über 700 Produkte: Seit 1996 bietet Migros die Tiefpreislinie M-Budget an. Trotz des Ausbaus verschwinden Produkte auch immer wieder. Blick wirft ein Auge auf die verlorenen Artikel – auch auf solche von Konkurrent Coop.

Unter anderem mit Tafelwasser und der Milchschoggi startete das M-Budget-Projekt. Foto: Migros

Auf einen Blick 1996 lancierte Migros die Tiefpreislinie mit sechs Produkten

Heute umfasst das M-Budget-Sortiment über 700 Produkte

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Migros-Fans vermissen ihre M-Budget-Lieblinge. Immer wieder kommt es vor, dass Produkte aus dem Regal fliegen. Das, obwohl sich einige Kunden bereits in den Artikel verliebt haben. So auch neuerdings beim M-Budget Choco Drink, wie in den sozialen Medien zu sehen ist. Ein Moment, um einen Blick auf verschwundene Produkte der Billiglinie zu werfen.

Der Start von M-Budget

1996 – also vor fast 30 Jahren – lancierte die Migros ihre Tiefpreislinie. Damals kamen sechs Produkte in die Regale. Unter ihnen das Tafelwasser mit Zitronen- und Orangengeschmack, eingelegte Birnen- und Pfirsichhälften und natürlich die Milchschokolade.

Die Schoggi kostete damals übrigens 65 Rappen. Heute ist sie fünf Rappen teurer.

Die Milchschnitte

«Kühle Milchcreme zwischen zwei lockeren Schnitten». Die wohl berühmteste Milchschnitte in der Schweiz stammt heute von Ferrero. Doch 2006 griffen die Migros-Kinder noch nach der M-Budget-Milchschnitte.

Sieben Jahre später fällt der Artikel aber aus dem Sortiment. «Sie hat bezüglich Absatz nicht unseren Erwartungen entsprochen», bestätigte ein Migros-Sprecher später gegenüber Blick.

Der Kaffee

Latte macchiato direkt aus einem Joghurtbecher. Ja, das gab es früher in der Tiefpreislinie der Migros. Auch wenn der Kaffee heute noch auf der Webseite geführt wird, ist er in den Filialen nicht mehr erhältlich.

Der Eiskaffee-Sirup

Und wenn wir schon beim Kaffee sind, darf dieser Artikel nicht fehlen. Denn der Eiskaffee-Sirup war eine äusserst exotische Geschmacksrichtung. Er gehörte allerdings nicht zur M-Budget-Linie, sondern zur Eigenmarke Sirup.

Der Choco Drink

Der aktuellste Fall: der M-Budget Choco Drink. Vor eineinhalb Jahren wurde das Schoggi-Getränk für 95 Rappen gross angepriesen. Jetzt steht das Fläschchen bereits nicht mehr im Regal.

Ganz zum Unmut der Migros-Fans. Auf Social Media beschweren sie sich zahlreich und fordern das Comeback des Choco Drinks. Zudem wird eine Vermutung laut: Einige M-Budget-Produkte werden zu beliebt, sodass der Verkauf der teureren M-Classic-Artikel zurückgeht. Die Waren der Billiglinie müssen als Konsequenz wieder verschwinden. Beim Choco Drink soll das der Fall gewesen sein, im Classic-Format ist er nämlich noch erhältlich.

Ein Vorwurf, den die Migros zurückweist. In den meisten Fällen würden M-Budget-Produkte aussortiert, weil zu wenig Nachfrage bestehe. Grundsätzlich sind die Billiglinien aber auf dem Vormarsch. Das M-Budget-Sortiment umfasst über 700 Produkte.

Bei Konkurrent Coop gibt es bereits 1500 Prix-Garantie-Artikel. Aus dem Sortiment der 2005 lancierten Billiglinie sind ebenfalls schon einige beliebte Produkte verschwunden.

Der Chocato Drink

Wie die Migros hat auch der Basler Detailhändler seinen Schoggi-Drink aus dem Billiglinie-Angebot entfernt. Der Prix Garantie Chocato Drink ist nicht mehr in den Regalen zu finden.

Der Schoggi-Dessert

Ein schokoladiges Dessert ist ebenfalls verschwunden. Den Coupe Chantilly Choco – eine Art Pudding mit Rahm – gibt es nicht mehr.