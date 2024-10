Am Donnerstag öffnen drei neue Media Markt-Filialen in der Region Zürich ihre Tore. Mit dem Filialkonzept «Media Markt Xpress» will die Heimelektronikkette mit kleineren Geschäften an betriebsamen Standorten seine Umsätze ankurbeln.

Kompaktversion bietet weniger Produkte als herkömmliche Shops

Weiss-rote Farben statt blau-orange im Migros-Hochhaus am Limmatplatz in Zürich: Wo vor kurzem noch eine Melectronics-Filiale stand, ist nun Media Markt eingezogen. Von hier aus will die Heimelektronikkette die nationale Expansion ihrer neuen Mini-Filialen unter der Marke «Media Markt Xpress» starten. Das neue Ladenkonzept kommt nach der angekündigten Übernahme von 20 ehemaligen Melectronics-Standorten im Juni durch den Multimedia-Discounter nicht überraschend.

Grosser Tag der offiziellen Xpress-Eröffnung am Limmatplatz ist Donnerstag. Doch Kundinnen und Kunden empfängt das Unternehmen bereits seit einigen Tagen, wie Bilder von Leserreportern bestätigen. Ein Augenschein vor Ort wirft Fragen auf, denn ausser dem neuen Namen unterscheidet sich das Sortiment des Heimelektronikhändlers nicht gross von bisherigen Filialen. Natürlich ist die Verkaufsfläche kleiner, die Auswahl begrenzt. Auffällig auch: Es gibt keinen schnellen Self-Checkout.

Gemacht für Spontan-Käufer von Heimelektronik

Im Angebot sind wie üblich Smartphones, Laptops, Kaffeemaschinen. Es hat aber auch Waschmaschinen und grosse TVs in den Regalen. Wer einen Föhn braucht, findet diverse Marken.

In den Mini-Filialen gibt es sogar Waschmaschinen zu kaufen. Foto: Lesereporter

Der Shop kommt modern daher, an den Regalen hängen elektronische Preisschilder. Ob der Service wenigstens dem Namen Xpress Ehre macht? Immerhin sind am Mittwoch mindestens vier Mitarbeitende in dem kleinen Shop zu sehen, Kunden hat es kurz vor Mittag nur wenige. Laut Einladung zum offiziellen Eröffnungsevent öffnen zeitgleich zwei weitere Mini-Filialen in der Zürcher Innenstadt und in Bülach ihre Tore.

Die kleinere Kompaktversion von Media Markt gibts bereits im Ausland. So bietet eine Filiale im deutschen Bundesland Hessen auf rund 950 Quadratmetern 3500 Produkte an – deutlich weniger als in Shops herkömmlicher Grösse, wo es durchschnittlich 7000 Produkte vor Ort zu kaufen gibt. Solche Mini-Läden stehen meist an hochfrequentierten Standorten.

Das verkleinerte Sortiment im Xpress soll Kundinnen und Kunden aber nicht davon abhalten, weniger Heimelektronikartikel zu kaufen. Ansprechen soll das Store-Konzept nämlich jene, die ausgewählte Artikel spontan bequem und einfach in der Nähe ihres Wohnortes kaufen möchten – ähnlich wie im Quartierladen ums Eck, wie es bei Media Markt Schweiz heisst.

Findet man den gewünschten Artikel im Xpress-Shop nicht, kann man ihn online in besagte Filiale bestellen und abholen. Als Service in der Mini-Filiale stehen zudem ein Handyreparaturdienst und ein Fotoausdruck-Automat zur Verfügung.

Cumulus-Punkte der Migros gibt es natürlich keine mehr zu sammeln bei Media Markt Xpress, auch stehen keine Coffee-B-Maschinen in den Regalen. Letztere gibt es allerdings im grossen Migros-Supermarkt ein Stock tiefer im Gebäude zu kaufen, auch finden Kunden dort ein begrenztes Sortiment an Elektronikartikeln.