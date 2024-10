Champions League und Co.

Spaniens EM-Star Lamine Yamal steht wieder für Barcelona auf dem Platz. Foto: Getty Images 1/5

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Nachdem die Champions League im neuen Format im September ihre Feuertaufe bestand, steht diese Woche der dritte von insgesamt acht Spieltagen der neu gegründeten Ligaphase an. Dabei kommt es unter anderem mit den Duellen Real Madrid/Dortmund oder Barcelona/Bayern zu wahren Knüllerspielen. YB empfängt zudem Inter Mailand mit Yann Sommer.

Aus sportlicher Sicht also richtig gute Neuigkeiten. Allerdings gibt es mittlerweile kaum mehr Spiele, die im Free-TV zu sehen sind. Damit du trotzdem von Bellingham, Haaland und Musiala verzaubert wirst, zeigt dir Blick, wo du die volle Ladung Fussball bekommst.

SRF – Free-TV

Dem Schweizer Radio und Fernsehen gelang auf diese Saison hin ein Transfercoup. Jeden Mittwochabend zeigt SRF neu wieder eine Partie der Champions League. Wie bis anhin gibts am Donnerstag ein Spiel aus der Europa League oder der Conference League. Im Fokus stehen dabei Schweizer Vertreter. YB spielt in der Champions League, St. Gallen und Lugano in der Conference League.

Nationalen Fussball bekommst du auch in dieser Saison gratis zu sehen. SRF hat weiterhin die Rechte, in jeder Runde der Super League ein Spiel auszustrahlen – grundsätzlich das Samstagabendspiel um 20.30 Uhr. Zusätzlich gibts den Schweizer Cup ab der Hauptrunde.

Blue Sport – 34.90 Franken

Bei Blue Sport erhältst du neben allen Spielen der heimischen Super League und der Challenge League auch eine zünftige Dosis internationalen Fussball. Heisst: alle Spiele der Champions und Europa League, sowie die besten Partien der Conference League. Auch die Uefa Youth League – das Juniorenformat der Champions League – und der Uefa Super Cup sind inbegriffen.

Wer Mbappé gegen Lamine Yamal auf nationaler Ebene sehen will, ist auch bedient. Die spanische Meisterschaft und der Cup sind dabei, genauso wie die Hälfte der Spiele der englischen Premier League und des Carabao-Cups. Die sehr interessierten Fussballfans kommen auch auf ihre Kosten: So strahlt Blue Sport auch vereinzelte Partien aus Portugal, den Niederlanden, Saudi-Arabien, Argentinien und Brasilien aus.

Bemerkenswert: Auf diese Saison hin erhöhte Blue Sport die Abo-Preise um 5 Franken. Zudem reduzieren sie das Angebot. Die Spiele der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 sind gestrichen. Die exklusiven Rechte hat sich Konkurrent DAZN gesichert.

Sky Sport – 24.90 Franken

Sky ist vor allem für deutsche Fussballfans interessant. Alle Spiele der Bundesliga und des DFB-Pokals werden dir geliefert. Zusätzlich gibts den vollen Service der Premier League, der österreichischen Meisterschaft und des italienischen Cups. Weiter werden ausgewählte Spiele der Serie A und der Ligue 1 dank einer Sublizenz von DAZN bis zum Ende der Saison 2026/27 auch auf Sky Sport zu sehen sein.

Auch hier sind Partien aus Saudi-Arabien, den Niederlanden und Argentinien dabei. Mit 24.90 Franken zahlst du 10 Franken weniger im Monat als bei Blue. Nach sechs Monaten fällt der Preis zudem auf 20.90 Franken.

DAZN – 19.90 oder 34.90 Franken

Ab dieser Saison besitzt DAZN die Exklusivrechte der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1, in der unter anderem Breel Embolo kickt, der für den Streaming-Dienst Mitte August an einer viral gegangenen Promo-Aktion teilnahm. Im Paket für knapp 20 Franken gibts aber nur ausgewählte Spiele. Willst du den unlimitierten Zugriff, kostet das Abo 34.90 Franken.

Von der deutschen Bundesliga kriegst du zudem nur die Freitags- und Sonntagsspiele zu sehen. Immerhin kannst du zusätzlich die englischen Teams im FA- und Carabao-Cup verfolgen.

Für totale Fussballfans braucht es also einen tiefen Griff ins Portemonnaie. Wer vollen Zugriff auf alle Partien möchte, bezahlt für die drei Abos 94.70 Franken pro Monat.