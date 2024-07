Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Nach der Fussball-Europameisterschaft ist vor dem Saisonstart. Der Ball in der Schweizer Super League rollt bereits sechs Tage nach dem EM-Final wieder. Damit gehts auch bei Blue Sport wieder so richtig los. Doch für die treuen Fussballfans bei Blue gibts noch vor dem ersten Anpfiff eine schlechte Nachricht.

Die Swisscom-Tochter hat am Mittwochabend ihre langjährige Kundschaft per Mail über einen Preisaufschlag informiert. Statt wie bis anhin 29.90 Franken kostet das Blue-Sport-Abo neu 34.90 Franken. Die Preisanpassung für Neukunden hat Blue Sport bereits vor gut einem Jahr vorgenommen.

Damit müssen auch die bisherigen Abonnenten das Portemonnaie weiter öffnen. «Blue Sport gleicht nun bei allen Kunden die Preise an das aktuelle Abo an. Der neue Preis von CHF 34.90/Monat gilt ab dem 1. September 2024. Die Preisanpassung wird automatisch erfolgen, wenn du zu diesem Zeitpunkt weiter Inhaber eines Blue Sport Passes bist», schreibt der TV-Sender im E-Mail.

Diese Ligen fallen weg

Pikant: Blue Sport erhöht nicht nur die Preise, sondern reduziert gleichzeitig auch das Angebot. Ab der neuen Saison gibt es auf dem Sender weder Spiele der italienischen Serie A noch Partien der französischen Ligue 1 zu sehen. Die exklusiven Rechte hat sich Konkurrent DAZN gesichert. Transparent ausgewiesen wird das reduzierte Angebot allerdings nicht.

Auf der Website der Swisscom-Tochter wird weiterhin damit geworben: «Blue Sport bietet ein konkurrenzloses Paket mit über 3000 Live-Events pro Jahr, einschliesslich UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A, La Liga und weiteren internationalen Ligen.»

In einem E-Mail, das vor einigen Wochen an die Kundschaft verschickt worden ist, hat Blue Sport die Angebotsanpassung in einem Abschnitt erwähnt: «Im dynamischen Sportrechtemarkt fällt manchmal leider auch Bewährtes weg. In unserem Fall die Serie A und die Ligue 1.» Man habe sich intensiv um die Verlängerung bemüht, habe aber auch eine «ökonomisch verantwortungsbewusste Sicht auf den Wert von Sportrechten». Heisst übersetzt: Die TV-Rechte für die Serie A und Ligue 1 waren Blue Sport zu teuer.

Bei Blue Sport ist man nervös – so erklärt sich der Sender

Mit der Super League und den europäischen Wettbewerben bleiben Blue Sport nur noch zwei Top-Produkte aus Sicht der Schweizer Fussballfans. Aber auch hier gibt es Änderungen: SRF wird ab der kommenden Champions-League-Spielzeit wieder ein Spiel pro Woche im Free-TV übertragen.

Von Blick auf das geschmälerte Angebot und die erhöhten Preise angesprochen, wiegelt Blue ab und verweist auf das «umfangreichste Fussball-Angebot der Schweiz». «Ein Abo, das im nationalen und internationalen Vergleich einzigartig attraktiv und preisgünstig ist. Preisanpassungen sind notwendig, um im national und international stark umkämpften Sportrechtemarkt weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben», so Blue Sport gegenüber Blick.

Man entwickle das Sportangebot ständig weiter und investiere in die Qualität der Produkte, versichert der Sender. Als Beispiele nennt Blue Sport «umfangreiche Investitionen» in die Produktion, mehr Funktionalität für die Kunden wie Team-Statistiken und neu lancierte Sendungen. «Zudem konnten wir uns die wichtigsten Ligen, unter anderem die Champions League bis mindestens 2027 und die Super League bis mindestens 2030 langfristig sichern.»