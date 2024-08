1/6 Nati-Star Breel Embolo hat am Donnerstag den Dazn-Account auf Instagram «gehackt».

Ungewöhnliches Bild am Donnerstag auf dem deutschen Instagram-Account des Streaminganbieters Dazn: Dort, wo sonst Sportnews und Highlights präsentiert werden, sind plötzlich geheimnisvolle Beiträge zu finden.

Und: Auf dem Profil sind auf einmal auch zahlreiche Schweiz-Flaggen als Emojis zu sehen. Dazu ein Post: «Dazn2024!». «Schöne Grüsse aus der Schweiz.» Wurde der Account von Dazn kurzerhand gehackt?

Nicht wirklich! Am Nachmittag wird der Spuk aufgelöst – und zwar mit Nati-Stürmer Breel Embolo in der Hauptrolle. In einem Video präsentiert der 27-jährige Goalgetter den gekaperten Dazn-Account und stellt auch gleich noch Forderungen. So soll Dazn zum Beispiel Jahresabos verlosen – und zwar gezielt auch an Schweizer Nutzer.

Hinter dem ganzen Rummel samt Nati-Star steckt eine PR-Aktion. Ab dieser Saison hat Dazn die Rechte für die italienische Serie A und die französische Ligue 1 in der Schweiz.

Übrigens: Auf Blick bekommst du in Zusammenarbeit mit Dazn die Highlights dieser beiden Ligen ab diesem Wochenende ebenfalls zu sehen. Und nein, das ist kein Scherz eines «Hackers».

