Die erste provisorische Ferieneingabe ist in vielen Firmen bereits gemacht. Im nächsten Jahr sind gute Brückentage leider rar. Wer jetzt noch clever plant, kann ein paar längere Ferien herausholen.

Darum gehts 2026 liegen Feiertage nicht so gut wie in diesem Jahr

Der 1. August fällt auf einen Samstag

An Weihnachten gibt es für 8 Ferientage 16 Tage frei

In diesem Jahr profitierten wir besonders von den nationalen Feiertagen. Kaum einer fiel auf ein Wochenende, wo viele Schweizerinnen und Schweizer sowieso nicht büezen müssen. Das ist im kommenden Jahr 2026 nicht ganz so. Heisst: Schnapp dir jetzt noch die begehrtesten Brückentage.

April / Ostern

Die Ostertage fallen im kommenden Jahr auf den 3. bis 6. April – also eher früh. Wie jedes Jahr kannst du mit zusätzlichen vier Ferientagen zuvor oder danach zehn Tage am Stück nicht zur Arbeit. Kombinierst du beides, schauen mit acht Ferientagen sogar 16 arbeitsfreie Tage heraus.

Mai und Juni

Der Tag der Arbeit fällt im 2026 auf einen Freitag. Ein verlängertes Wochenende gibt es also sowieso. Mit vier Tagen Ferieneingabe wären neun freie Tage möglich. Der 1. Mai ist aber nur in knapp der Hälfte der Schweizer Kantone ein gesetzlicher Feiertag.

Der Auffahrtsdonnerstag liegt wie immer 39 Tage nach dem Ostersonntag und dementsprechend auch eher früh am 14. Mai. Für einen Brückentag erhältst du ein viertägiges Wochenende. Der Pfingstmontag fällt auf den 25. Mai. Hier kannst du ebenfalls mit vier darauf folgenden Ferientagen neun Tage aus dem Büro verduften. Wenn du Auffahrt und Pfingsten kombinieren möchtest und die sechs Arbeitstage dazwischen frei nimmst, kommst du insgesamt auf 12 freie Tage.

Zudem ist im nächsten Jahr der 5. Juni in einigen Kantonen ein beliebter Brückentag. Denn einen Tag zuvor feiern die Kantone Appenzell Innerrhoden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug (und einzelne Gemeinden aus anderen Kantonen) Fronleichnam. Dieser Feiertag ist übrigens auch an Ostern gebunden und folgt immer 60 Tage darauf.

August / Nationalfeiertag

Das tut ein erstes Mal weh: Der 1. August 2026 fällt auf einen Samstag. Damit geht ein freier Tag flöten.

November / Allerheiligen

Die nächste schlechte Nachricht gibt es für gut die Hälfte der Kantone. Nachdem Allerheiligen im Jahr 2025 am Samstag war, fällt er im 2026 auf einen Sonntag. Immerhin Good News für Halloween-Fans: Dieses ist an einem Samstagabend.

Jahreswende 2026/27

Auch beim Jahreswechsel 2026/27 kommen wir weniger gut weg als in diesem Jahr. Denn der 25. und 26. Dezember fällt auf einen Freitag bzw. Samstag – genauso wie der 1. und 2. Januar.

Dass der Berchtoldstag also nur in gewissen Kantonen ein Feiertag ist, spielt im nächsten Jahr keine Rolle, da er auf einen Samstag fällt. Mit vier Ferientagen nach Weihnachten erhältst du zehn Tage Ferien. Nimmst du zusätzlich die vier Tage vor Weihnachten frei, kommst du auf 16 freie Tage.

Sowieso gilt: nichts wie ran an die Ferieneingabe! Blick wünscht schon jetzt schöne Ferien 2026.