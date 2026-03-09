Schweizer Börse startet erneut rot in den Tag

Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk

Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs steht der Schweizer Aktienmarkt enorm unter Druck: Die ganze letzte Woche über schrieb der Leitindex der Schweizer Börse SMI tiefrote Zahlen, insgesamt verlor er 6,6 Prozent – das grösste Wochenminus seit Ausrufung von Donald Trumps (79) sogenanntem «Liberation Day» Anfang April 2025.

Von den Folgen des Kriegsausbruchs haben sich die Märkte noch nicht erholt. Die Schweizer Börse startet am Montag erneut mit Verlusten in den Tag. Der Leitindex SMI verliert zum Handelsauftakt 1,03 Prozent, wenig später büsst er gar knapp 3 Prozent ein.

Bereits in der Nacht auf Montag gaben die asiatischen Börsen einen Vorgeschmack auf den heutigen Handelstag in Europa: In Tokio stürzte der Nikkei-Index um mehr als 6 Prozent ab. Hohe Verluste verzeichnete auch die Börse in Südkorea, wo der KOSPI über 7 Prozent verlor.