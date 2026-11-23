Handyabos werden immer günstiger. Gleich fünf Flatrate-Angebote gibt es für unter 10 Franken im Monat. Vor allem kleine Anbieter werben mit Spottpreisen.

Darum gehts Fünf Flatrate-Handyabos kosten am Black Friday weniger als 10 Franken pro Monat, 2025 waren es drei

Das günstigste Abo von Quickline kostet 7 Franken pro Monat

Die durchschnittlichen Monatskosten der untersuchten Angebote sanken seit 2022 von 27 auf 20 Franken

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Fällt der Black Friday dieses Jahr ins Wasser? Rabatte und Sonderaktionen über das ganze Jahr rütteln laut Branchenexperten am Sonderstatus des Schnäppchenevents. Doch wer auf ein günstiges Handyabo gehofft hat, kann durchatmen. Die Befürchtungen scheinen sich zumindest für die Telekombranche nicht zu bewahrheiten. Die diversen Anbieter unterbieten sich zur Zeit mit ihren Schnäppchen.

Das Vergleichsportal Dschungelkompass hat die diesjährigen Black-Friday-Angebote untersucht. Die Auswertung zeigt: Die Anbieter locken potenzielle Neukunden mit besonders grossen Rabatten auf ihre Flatrate-Abos. Diese umfassen unbegrenzte Anrufe innerhalb der Schweiz, unbegrenzte SMS sowie unbegrenztes Datenvolumen ohne Geschwindigkeitsdrosslung.

Fünf Abos unter 10 Franken

Das günstige Angebot: Das Abo «Mobile L» von Quickline. Mit nur 7 Franken pro Monat bietet der Anbieter den Preisschlager noch mal 2 Franken billiger an als am Black Friday 2025. Damit belegt es den unangefochtenen Spitzenplatz. Doch mit seinem Preis von unter 10 Franken ist es nicht allein. Bei den Angeboten «Plus» (CHmobile), «Swiss Unlimited» (Aldi Mobile), «Mobile S» (TalkTalk) und «Swiss» (GoMo) gibt es das Flatrate-Abo ebenso zum Spottpreis. Die Auswertung zeigt auch: Vor allem kleinere Anbieter bieten die günstigsten Aktionspreise an.

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Damit kosten fünf verschiedene Flatrate-Abos weniger als 10 Franken. Beim letztjährigen Black Friday waren es noch drei. Für Konsumenten ist diese Entwicklung erfreulich. Der starke Wettbewerb führt zu deutlich günstigeren Handyabos. Wer im richtigen Moment zuschlägt, kann am Black Friday ein richtiges Schnäppchen machen.

Laut Dschungelkompass kostete ein Flatrate-Handyabo in der Schweiz 2022 im Durchschnitt 27 Franken. Im aktuellen Jahr sind es noch 20 Franken – rund 27 Prozent weniger als vor vier Jahren und rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr.