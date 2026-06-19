Venedig könnte für Tagesbesucher richtig teuer werden: Der neue Bürgermeister Simone Venturini schlägt vor, die Eintrittsgebühr zu verfünffachen – auf bis zu 50 Euro. Die Massnahme soll vor allem an stark frequentierten Tagen greifen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Venedig plant Eintrittsgebühr bis zu 50 Euro pro Besuch

Bürgermeister Venturini will Massnahmen gegen Touristenmassen verschärfen

2025 verdoppelte Stadt den Eintrittspreis bereits von 5 auf 10 Euro

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

50 Euro für einen Stadtbesuch? Dies könnte in Venedig bald Realität werden. Zumindest wenn es nach dem neuen Bürgermeister Simone Venturini (38) geht. Im April 2024 führte Venedig eine Eintrittsgebühr für Tagestouristen ein – als erste Stadt weltweit. Knapp 5 Euro sind seither fällig. Und im April 2026 verdoppelte die Stadt die Gebühr für kurzentschlossene Besucher auf 10 Euro. Jetzt will Venturini die Gebühr gar verfünffachen, wie der «Corriere della Sera» berichtet.

Er will die Gebühr «an bestimmten Tagen auf 30 bis 50 Euro anzuheben», so der neue Bürgermeister. Seinen Vorschlag will Venturini mit der Landesregierung in Rom besprechen.

Venturini setzte sich Ende Mai bei den Bürgermeisterwahlen in Venedig durch und trat die Nachfolge von Luigi Brugnaro an, der das Amt zuvor gut zehn Jahre innehatte. Unter seinem Vorgänger war Venturini als Tourismus-Chef tätig und wesentlich an der Einführung der Eintrittsgebühr vor zwei Jahren beteiligt. Schon während des Wahlkampfs hatte er vorgeschlagen, das Eintrittsgeld an bestimmten Tagen zu erhöhen – vor allem an Tagen, an denen besonders viele Tagestouristen erwartet werden. Dazu sagte er nun: «Mein Programm war klar: die Gebühr zu reformieren und weiterzuentwickeln.»

Das Eintrittsgeld wurde in Venedig ursprünglich eingeführt, um Touristen vor einem Besuch abzuschrecken. Doch aktuelle Gästezahlen der Stadtverwaltung belegen diese Annahme nicht. Die aktuellen Eintrittspreise sind offenbar noch zu gering, um Touristen von einem Besuch der Stadt abzuhalten.

Selfie-Gebühr in Iseltwald

Mit einer Gebühr zum Schutz vor Touristinnen und Touristen ist Venedig nicht allein. Auch die Gemeinde Iseltwald im Berner Oberland will sich mit einer Gebühr vor den Touristenmassen schützen. Wer auf dem schönen Schiffsteg ein Selfie machen möchte, muss dort mittlerweile an einem Drehkreuz 5 Franken bezahlen.

Aufgrund des Erfolgs der koreanischen Netflix-Serie «Crash Landing on You» strömen seit letztem Jahr unzählige Touristinnen und Touristen aus Asien in das 420-Seelen-Dorf. Denn am Schiffsteg wurde eine Szene der koreanischen Erfolgsserie gedreht. In dieser spielt der südkoreanische Star Hyun Bin (40) auf dem Steg Piano.

Mini-Eintrittspreis für Insel-Besuch

Ähnlich handhabt es auch die toskanische Insel Giglio. Seit dem Frühjahr 2023 müssen Touristinnen und Touristen für den Inselbesuch eine Eintrittsgebühr von 3 Euro pro Person zahlen. Die Behörden erhoffen sich damit ebenfalls eine Eindämmung der Touristenströme.

Das Thema Massentourismus gerät während der Sommerzeit in Italien immer wieder in den Fokus. Das Spannungsfeld zwischen den Vorteilen des Tourismus und den Nachteilen für die einheimische Bevölkerung sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. In Venedig will man dem Problem mit einer saftigen Gebührenerhöhung Herr werden.