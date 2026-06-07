Mehrere beliebte Ausflugsbahnen haben ihre Preise deutlich erhöht. So kostet eine Retourfahrt im Matterhorn Alpine Crossing 24 Franken mehr als vor zwei Jahren. Andere Bahnen haben in den vergangenen vier Jahren noch stärker an der Preisschraube gedreht. Eine Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Preise für Ausflugsbahnen wie Pilatus und Rigi seit 2022 stark gestiegen

Schilthorn-Tarife stiegen um 7 Franken durch 114-Millionen-Investitionen in neue Bahn

Jungfraujoch kostet Fr. 239.20, Preisanstieg von 11,8 Prozent seit 2023

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Volle Züge, verstopfte Strassen: Stimmt das Wetter, gehört für viele Schweizerinnen und Schweizer am Wochenende ein Ausflug zum Pflichtprogramm. Wer nicht gerade um die Ecke wandern geht, muss dabei ein pralles Portemonnaie dabeihaben. Die Preise für eine Gondelfahrt bei den beliebten Ausflugsbahnen auf Titlis, Pilatus oder Rigi, Jungfraujoch oder in Zermatt VS haben in den vergangenen Jahren satt zugelegt.

Pilatus

So zahlt eine Erwachsene Person mit Normaltarif für die Retourfahrt von Kriens LU auf den Pilatus Kulm 84 Franken. Der beliebte Ausflugsberg in der Zentralschweiz kostet damit vier Franken mehr als im Vorjahr. 2022 kostete die Fahrt noch 72 Franken, womit der Preis seither um knapp 17 Prozent angestiegen ist. Die Inflation betrug in diesen vier Jahren zwar nur 6 Prozent. Praktisch alle Ausflugsbahnen sind für die Fahrgäste aber spürbar teurer geworden.

Rigi

Auch die Fahrt auf die Rigi in der Zentralschweiz kostet mit 84 Franken heuer sechs Franken mehr als im vergangenen Sommer. Die Preise stiegen wie beim Pilatus in den vergangenen vier Jahren um 17 Prozent. Inhaber eines Generalabos fahren gratis auf die Rigi.

Titlis

Bei den Titlis Bergbahnen kostet die Retourfahrt ab Engelberg OW 102 Franken. Auf den aktuellen Sommer hin gab es keine Preiserhöhung. Die Fahrt ist 11 Prozent teurer als vor vier Jahren.

Schilthorn

Eine Fahrt aufs Schilthorn im Berner Oberland schlägt neuerdings mit 115 Franken zu Buche. Das sind sieben Franken mehr als im Vorjahr. Die Preiserhöhung wird mit Investitionen von 114 Millionen Franken in die neue Bahn begründet.

Auch die Bahnen auf den Pilatus, Titlis und die Rigi haben in den vergangenen Jahren massiv in ihre Infrastruktur investiert. Die Gäste müssen also zwar tiefer in die Taschen greifen, profitieren aber von einem modernisierten Angebot.

Jungfraujoch

Ein Ausflug von Grindelwald BE hoch aufs Jungfraujoch und zurück kostet in der Hochsaison im Sommer neu 239.20 Franken. Das entspricht gegenüber der Vorsaison einem Preisaufschlag von 11.20 Franken. In den vergangenen drei Jahren stieg der Tarif kontinuierlich um insgesamt 11,8 Prozent an.

Gornergrat

Für die Fahrt von Zermatt VS auf den Gornergrat und zurück müssen Gäste beim Normaltarif in der Hochsaison 132 Franken hinblättern. Das sind knapp 16 Prozent mehr als noch 2022. Für den laufenden Sommer gab es keine Preisanpassung.

Matterhorn Alpine Crossing

Auch bei der 2023 eröffneten Verbindung von Zermatt nach Cervinia (I) wurde der Preis für eine Retourfahrt in diesem Sommer auf 264 Franken erhöht. Das sind 14 Franken mehr als im Vorjahr und 24 mehr als noch 2024. Das ist ein Plus von 10 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Die Fahrt hin und zurück dauert über drei Stunden.

Bei allen Angeboten ist das Halbtax gültig.