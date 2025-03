Blick von der Schwägalp zum Säntis – das sorgt für viele Übernachtungen von Schweizern in Hundwil.

Rund die Hälfte der Hotelübernachtungen in der Schweiz entfallen auf Touristen aus dem Ausland. Diese lieben unsere Städte oder klassische Ferienorte wie Zermatt VS, Interlaken BE oder St. Moritz GR.

Es gibt aber viele kleine Ferienorte, wo Schweizer Gäste praktisch unter sich sind. Das Ferienportal Holidaycheck hat anhand von Daten des Bundesamts für Statistik ermittelt, wo der Anteil der Schweizer Gäste besonders hoch ist.

1/12 Der Swiss Holiday Park in Morschach SZ, am Fusse des Stoos, zieht viele Schweizer Gäste an. Foto: Stoos-Muotatal Tourismus

Die Top-10-Rangliste sieht wie folgt aus:

Ort Einwohner Ankünfte total Ankünfte CH-Gäste Anteil CH-Gäste in % Schangnau BE 920 11'876 11'609 97,8 Clos du Doubs JU 1294 8650 8201 94,8 Saignelégier JU 2568 14'121 13'094 92,7 Pruntrut JU 6601 9023 8357 92,6 Plaffeien FR 3661 15'263 14'034 91,9 Gonten AI 1460 10'076 9256 91,9 Diemtigen BE 2260 4479 4093 91,4 Gais AR 3116 8213 7407 90,2 Hundwil AR 942 18'163 16'285 89,7 Morschach SZ 1206 121'559 108'193 89,0

Klarer Fokus auf Schweizer Besucher

Spitzenreiter Schangnau BE im Emmental verzeichnet fast 98 Prozent Touristinnen und Touristen aus dem Inland. Isabelle Hollenstein (34) von Emmental Tourismus sagt zu Blick: «Wir setzen in unserer Kommunikation und Angebotsentwicklung seit Jahren einen starken Fokus auf einheimische Gäste.» Die Attraktionen der Gegend sprechen Einheimische an: lokale Traditionen, Hügellandschaft und als zentrale Anlaufstelle das Kemmeriboden-Bad.

«Der Schweizer Markt hat für uns klare Priorität», sagt auch Guillaume Lachat (44), Direktor Jura Tourismus. Gleich drei Orte sind in den Spitzenrängen. Clos du Doubs JU profitiert von seiner mittelalterlichen Gemeinde Saint-Ursanne, die 2023 den Titel «Bestes Tourismusdorf» von der Welttourismusorganisation erhielt. Saignelégier JU in den Freibergen ist für seine Pferde berühmt, Pruntrut JU für sein Schloss und seine Dinosaurier-Attraktionen in der Nähe.

Auch die Hauptzielgruppe des Diemtigtals, zwischen Simmental und Kandertal gelegen und der Destination Interlaken angeschlossen, liegt im Kanton Bern und in den umliegenden Kantonen. «Wir werden deshalb zu 75 Prozent von Tagesgästen aus der Region besucht», sagt Beate Makowsky (54) von Diemtigtal Tourismus.

Das Marketing machen andere

Die Gemeinden in der Liste bestreiten ihr Tourismusmarketing fast nie selber. So auch die drei Appenzeller Orte: Die Appenzeller Tourismus-Institutionen koordinieren die Destinationswerbung und setzen seit Jahren mehrheitlich auf Binnentourismus. Hundwil AR profitiert laut Verkehrsvereins-Chef Markus Knöpfel (34) von der Schwägalp mit dem Hotel und der Schwebebahn auf den Säntis, die zum Gemeindegebiet gehört. Clemens Fässler (37), Ratsherr von Gonten AI, ist zufrieden mit den vielen Schweizer Gästen, die in der Gegend wandern und Wintersport betreiben: «Das grosse Spektakel haben wir nicht und wollen wir nicht haben.»

Das Örtchen Plaffeien FR profitiert vom Schwarzsee, der auf Gemeindegebiet liegt. Melanie Biehl (37) von Schwarzsee Tourismus hält fest: «Das Einzugsgebiet unserer Besucher liegt primär im näheren Umkreis, also im Sensebezirk und den Städten Freiburg und Bern.» Für grosse Auslandwerbung fehlen die Mittel – kleinere Ausland-Werbekampagnen werden zusammen mit Schweiz Tourismus und dem Freiburger Tourismusverband gemacht.

Spezieller ist der Fall von Morschach SZ. Der Ort profitiert vom Swiss Holiday Park, dem grössten Ferien- und Freizeitresort der Schweiz, sowie vom nahe gelegenen Stoos. Trotz des hohen Schweiz-Anteils sagt Simona Barmettler (33) von Stoos-Muotatal Tourismus wie einige andere Befragte: «Wir freuen uns über alle Gäste.»

Die wenigsten inländischen Touristen haben übrigens Interlaken BE, Genf, Chiasso TI und Luzern.