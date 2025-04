1/6 Schlechte News für Donald Trump: Das BIP der USA ist in den ersten drei Monaten um 0,3 Prozent geschrumpft. Foto: keystone-sda.ch

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Steht die US-Wirtschaft vor der grossen Krise? Zumindest die am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturdaten deuten darauf hin: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA ist in den ersten drei Monaten 2025 gegenüber der Vorjahresperiode um 0,3 Prozent geschrumpft. Es ist der grösste BIP-Rückgang seit dem ersten Quartal 2022. Dass die US-Wirtschaft nun zurückgegangen ist, kommt einigermassen überraschend. Viele Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Wachstum gerechnet. Die Wall Street startete mit Verlusten in den Handel – wie schon öfter in der zweiten Amtszeit von Donald Trump (78).

Das grosse Schreckensgespenst: Die USA könnten bereits im Sommer definitiv in einer Rezession stecken. Denn eine Faustregel besagt: Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem BIP-Wachstum gelten bereits als Rezession. Trump und die Amerikaner sind nur ein schlechtes zweites Jahresviertel davon entfernt. Die Prognosen fürs zweite Jahresviertel sind derzeit aber noch positiv. Und die Arbeitslosigkeit ist weiterhin tief, die US-Unternehmen berichten grundsätzlich von einer soliden Geschäftslage.