Autofahrer stehen jährlich 94 Stunden im Stau
Zürich gehört zu den schlimmsten Verkehrshöllen Europas!

Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse des Autovermieters Sixt. Die Limmatstadt landet auf Platz 9 der europäischen Städte mit dem meisten Verkehrsstress. Nur in Rom und Paris stehen Autofahrer noch länger im Stau.
Publiziert: 14:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Verstopfte Strassen und viel Geduld: Wer kann, vermeidet Zürich während der Rushhour lieber.
Foto: Keystone

  • Zürich zählt laut einer neuen Studie zu den Städten mit dem schlimmsten Verkehr
  • Autofahrer stehen jährlich 94 Stunden im Stau während der Rushhour
  • Für 10 Kilometer im Zentrum benötigt man durchschnittlich 26 Minuten und 18 Sekunden
Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Der Verkehr in der Stadt Zürich ist ein politischer Dauerbrenner. Die links-grüne Regierung möchte den Fuss- und Veloverkehr fördern – auf Kosten des Autos. Bürgerliche werfen ihr vor, die Stadt damit für Autofahrer zunehmend unerträglich zu machen. Klar ist: Wer in Zürich mit dem Auto unterwegs ist, braucht schon jetzt meist Nerven aus Stahl.

Dies beweist auch eine neue Studie des Autovermieters Sixt. Das Unternehmen hat in einer gross angelegten Analyse 40 Metropolen in Mitteleuropa nach verschiedenen Faktoren ausgewertet. Und kommt zum Schluss: Zürich gehört zu den Städten, in denen es Autofahrer besonders schwer haben.

Laut den Berechnungen beträgt die Stauzeit während der Hauptverkehrszeiten in der Limmatstadt 94 Stunden pro Jahr. Länger stockt der Autoverkehr nur in den Metropolen Paris und Rom. Für eine 10 Kilometer lange Fahrt im Stadtzentrum Zürichs muss man durchschnittlich 26 Minuten und 18 Sekunden aufbringen. Auch hier: Länger dauert es nur in Berlin, Rom und Paris.

In diesen 10 europäischen Städten ist der Verkehr am schlimmsten

Stadt Land Jährliche Stauzeit während Rushhour (in Stunden) Staubelastung Durchschnittliche Zeit für eine 10 km Fahrt im Stadtzentrum
(Minuten/Sekunden)
1. HamburgDeutschland8134 Prozent25,24
2. NürnbergDeutschland8440 Prozent23,42
3. PragTschechische Republik9239 Prozent24,08
4. BerlinDeutschland8429 Prozent28,31
5. ParisFrankreich10130 Prozent 28,53
6. RomItalien10335 Prozent 29,59
7. DresdenDeutschland6635 Prozent21,54
8. MünchenDeutschland8032 Prozent23,53
9. Zürich Schweiz 94 33 Prozent 26,18
10. Leipzig Deutschland8537 Prozent25,43

Deutsche Grossstädte schneiden besonders schlecht ab

In die Analyse flossen aber noch weitere Kriterien wie die Verkehrsdichte oder das Suchvolumen auf Google nach Wegbeschreibungen ein. Daraus ergab sich dann einen Gesamtindex. Je tiefer er ist, desto mehr Verkehrsstress erleben Autofahrer. Spitzenreiter ist dabei die Stadt Hamburg (D) – allgemein schneiden Städte bei unseren Nachbarn im Norden besonders schlecht ab. Sechs Städte in den Top Ten liegen in Deutschland.

Doch Orte wie Innsbruck (A), Madrid oder Karlsruhe (D) zeigen, dass es auch anders geht. Sie gelten als die autofreundlichsten Städte. Zum Vergleich: Die Fahrzeit für eine 10-Kilometer-Strecke in der Tiroler Hauptstadt ist rund 12 Minuten kürzer als in Zürich. Ein Blick in die Zahlen zeigt aber auch: Abgesehen von Madrid ist die Pkw-Anzahl in den autofreundlichen Städten meist deutlich tiefer – und eine geringere Verkehrsdichte fördert reibungslosen Verkehr. Im Kanton Zürich sind beispielsweise 763'711 Autos zugelassen, in Innsbruck sind es 45'435.

In diesen 10 europäischen Städten ist der Verkehr am flüssigsten

Stadt Land Jährliche Stauzeit während Rushhour (in Stunden) Staubelastung Durchschnittliche Zeit für eine 10 km Fahrt im Stadtzentrum (Minuten/Sekunden)
1. InnsbruckÖsterreich3023 Prozent14,19
2. KarlsruheDeutschland3925 Prozent15,15
3. MadridSpanien6421 Prozent24,44
4. MönchengladbachDeutschland4125 Prozent18,55
5. WuppertalDeutschland3732 Prozent12,21
6. BonnDeutschland4832 Prozent15,36
7. BochumDeutschland4632 Prozent13,21
8. SalzburgÖsterreich7837 Prozent25,02
9. Luxemburg-StadtLuxemburg5233 Prozent14,51
10. KasselDeutschland6436 Prozent20,20
