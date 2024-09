Die asiatischen Märkte befinden sich auf Talfahrt, nachdem am Dienstag die Börsen in den USA stark verloren hatten. Die Kurseinbrüche sind jetzt auch in der Schweiz zu spüren.

Ausverkauf in den USA und in Asien

Erst ein Monat ist seit dem letzten Börsenbeben vergangen. Und jetzt erleben die Märkte wieder stärkere Kurseinbrüche. So gingen die asiatischen Märkte am Mittwochmorgen auf Talfahrt. In Japan, wo es Anfang August zum grössten Crash der Geschichte gekommen war, verlor der Leitindex Nikkei 3,3 Prozent. Der breiter gefasste Topix notierte in Tokio 2,8 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai büsste 0,4 Prozent ein. Es sind Nachwehen der Kurskorrekturen am US-Markt.

In den USA leiteten die Börsen am Dienstag den globalen Sinkflug an den Aktienmärkten ein. Schwache Stimmungsdaten aus der Industrie und ein Ausverkauf bei Halbleiterwerten liessen vor allem die sehr konjunktursensiblen Technologiewerte einbrechen. Computerchip-Hersteller Nvidia, dessen Papier zurzeit als die wichtigste Aktie der Welt gilt, büsste 9,5 Prozent ein. Konkurrent AMD verlor 7,8 Prozent, Intel 8,8 Prozent. Entsprechend stürzte der technologielastige Nasdaq um 3,15 Prozent ab. Der breitere Index S&P 500 notierte zum Börsenschluss 2,1 Prozent im Minus.

Die Talfahrten in Asien und am Vortag in den USA sind auch in der Schweiz zu spüren – jedoch in abgeschwächter Form. Der hiesige Leitindex SMI eröffnete knapp 1 Prozent im Minus. Sämtliche 20 Titel des Index befinden sich in der Verlustzone. Der Luxuskonzern Richemont (-3,9 Prozent) und das Automatisierungsunternehmen ABB (-2,6 Prozent) büssen besonders viel ein. Der breitere Index SPI fällt um 1,2 Prozent.

Nun warten die Börsianer gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag publiziert werden. Die Konjunkturzahlen aus den USA haben Anfang August das Börsenbeben ausgelöst. Die aktuellen Zahlen für August geben Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um 25 oder um 50 Basispunkte senken wird. An den Märkten geht die Angst um, dass die Währungshüter zu lange an den hohen Zinsen festgehalten haben, was die grösste Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession stürzen könnte.