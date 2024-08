Ausverkauf an Finanzmärkten dauert zum Wochenauftakt an

Der Ausverkauf an den globalen Finanzmärkten dauert zum Wochenauftakt an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stürzte am frühen Montag um 6,7 Prozent ab und weitete damit seinen in der vergangenen Woche begonnenen Ausverkauf aus.

Die Kursstürze lösten auch Panik an den Kryptobörsen aus. Bitcoin, der Leitwert von Kryptowährungen, tauchte vorübergehend mehr als 13 Prozent auf rund 52'300 Dollar ab und markiert damit die schlimmste Verlustwoche seit dem Kollaps der Kryptobörse FTX im November 2022.

Futures deuten südwärts

Auch andere Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum bleiben nicht verschont, mit den Leitindizes in Australien, Südkorea und Hongkong im tiefroten Bereich, bevor sich Kurse etwas stabilisierten.

Die Vorgaben aus Asien deuten auch Rückgänge an Börsen in Europa und Amerika an. Futures gehen zunächst von weniger dramatischen Kursrückgängen als in Fernost aus.

Bärenmarkt?

Aktien fielen am Freitag weltweit aufgrund von Befürchtungen, die US-Wirtschaft könnte unter der Last der hohen Zinssätze, die die Inflation ankurbeln sollen, zusammenbrechen. Die weltweiten Aktienmärkte tauchten im Sog dieser Abwärtsbewegung.

Auch Japans Technologie-Index Topix gab zum Wochenauftakt im gleichen Ausmass wie der breitere Nikkei nach. Japans Börsenmärkte sind damit rund 20 Prozent seit dem Höchststand am 11. Juli abgetaucht und schweben jetzt in der Nähe von Bärenmarktgebiet.

