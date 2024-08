Börsen weltweit brechen gerade ein

Die US-Wirtschaft hat im Juli deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die neuen Zahlen schütteln die Börsen weltweit durch – auch in der Schweiz. Die Notenbank Federal Reserve wird sich diese mit Blick auf die zukünftige Geldpolitik ganz genau ansehen.

Neue Daten schüren Angst vor Rezession in den USA – SMI deutlich im Minus

1/5 Keine Freude an der Wall Street: Die neuen Beschäftigungszahlen aus Amerika sorgen für Entsetzen.

Schwarzer Tag für den Weltmarkt: Am Nachmittag um 14.30 Uhr (Schweizer Zeit) schütteln die neuen Arbeitslosenzahlen aus den USA die Börsen weltweit durch. Der Schweizer SMI breitet seine Verluste vom Morgen aus und liegt derzeit drei Prozent im Minus. Der deutsche Leitindex Dax verliert zwei Prozent. Auch die Börsen in Amerika sind im Minus gestartet. Der Dow Jones verliert bei Eröffnung 1,1 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq 2 Prozent.

Hintergrund sind die neuen Daten aus Übersee: Die US-Wirtschaft hat im Juli deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft kamen 114'000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt mit 175'000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 29'000 Stellen nach unten revidiert.

So viele Arbeitslose wie seit 2021 nicht mehr

Auch die Arbeitslosenzahlen sind in den USA tiefrot. Die Arbeitslosigkeit hat im Juli den höchsten Stand seit fast drei Jahren markiert. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Oktober 2021. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 4,1 Prozent gerechnet.

Damit steigt die Angst vor einer Rezession in den USA. Die Notenbank Fed hat am Mittwoch die Zinswende ein weiteres Mal verschoben und beliess den Leitzins unverändert zwischen 5,25 und 5,5 Prozent – der höchste Stand seit 27 Jahren.

