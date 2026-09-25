Am Freitagmorgen kam es bei Postfinance zu einem technischen Problem – ausgerechnet an dem Tag, an dem der Lohn eintrifft. Betroffen waren E-Finance und die App. Mittlerweile ist die Störung behoben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Postfinance-E-Banking fiel am Zahltag wegen technischer Probleme aus

Viele Kunden meldeten lange Wartezeiten

Letzten Samstag bereits Störungen bei der Anzeige

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Postfinance-Kunden, die sich heute ins E-Banking einloggen wollten, hängten mehrere Stunden fest. Ein Blick-Leser meldete: «Bei mir funktionieren zentrale Services derzeit nicht.» Auch auf der Störungsplattform allestörungen.ch gingen Hunderte Meldungen ein. Ausgerechnet am Tag, an dem viele den Eingang ihres Lohnes kontrollieren wollen, macht das E-Banking schlapp.

Grund dafür war ein technisches Problem, bestätigt Sprecherin Dörte Horn gegenüber Blick. «Beim Öffnen von E-Finance und der App kann es zu längeren Wartezeiten kommen.» Die Postfinance arbeite mit Hochdruck an der Lösung. «Wir sind uns bewusst, dass das Timing nicht optimal ist. Wir entschuldigen uns dafür.»

Kurz vor Mittag konnte die Postfinance das Problem nach drei Stunden lösen. «Alle Systeme laufen wieder einwandfrei. Die Situation wird weiterhin eng beobachtet, die Ursachenanalyse läuft», erklärt Horn.

Schon wieder

Bereits letzten Samstag hatte Postfinance mit einer Störung zu kämpfen. Es kam zu Einschränkungen bei der Anzeige. Bei einigen Kunden stand plötzlich: «Konten und Depots: CHF 0.00». Da kann einem das Herz schon mal in die Hosen rutschen. Eine Sprecherin entwarnte allerdings: «Ganz wichtig, es war nur ein Anzeigenfehler. Das Geld war immer auf dem Konto.»