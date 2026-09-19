Über den Mittag gabs bei Postfinance eine Störung. Ein Leser meldete, dass sein Saldo plötzlich bei 0.00 Franken steht. Auch auf Allestörungen.ch häuften sich Meldungen zu Problemen. Kurz nach 14.30 Uhr gab Postfinance Entwarnung.

Ausgerechnet am freien Samstag, wo viele Kundinnen und Kunden ihre Zahlungen machen oder mal in Ruhe das Konto checken, war die Postfinance von einer Störung betroffen. Ein Blick-Leser meldete sich aufgeregt: «Plötzlich ist in der Postfinance-App mein ganzes Geld weg!»

Ein Screenshot der App zeigt: «Konten und Depots: CHF 0.00» «Auch die Postfinance-Konti meines Vaters sind leer», berichtete er. Da kann einem das Herz schon mal in die Hosen rutschen.

Auch auf der Homepage Allestörungen.ch häufetn sich ab 13 Uhr ähnliche Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern. Der Grossteil der Meldungen betraf die Postfinance-App und das Online-Banking.

Was ist da los? Postfinance bestätigte die Probleme auf Anfrage von Blick. «Seit dem Mittag kam es zu Einschränkungen bei der Anzeige», sagt eine Sprecherin. Kurz nach 14.30 Uhr gibt sie Entwarnung. «Wir haben die Störung behoben und entschuldigen uns sich bei Kundinnen und Kunden. Sie betont: «Ganz wichtig, es war nur ein Anzeigenfehler. Das Geld war immer auf dem Konto.»