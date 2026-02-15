Länder wie Dubai, Mauritius und Panama buhlen um Pensionäre. In Dubai etwa sind jedoch nur vermögende Senioren erwünscht. In einigen Ländern Lateinamerikas reicht aber bereits eine tiefere Rente für ein Visum.

Seniorinnen und Senioren fühlen sich zunehmend als Last: Sie treiben die Gesundheitskosten nach oben und belasten den Sozialstaat. Anderorts zählen sie jedoch als Wirtschaftsförderer. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Panama oder Mauritius buhlen um Pensionäre – und zwar mit Steuerfreiheit.

Schliesslich entscheiden sich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer über 60 Jahre, das Land zu verlassen. 2024 wanderten 6161 Personen in dieser Altersgruppe aus, zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS). Das sind fast doppelt so viele wie 2012, schreibt die «NZZ».

Steuerparadies Dubai

Seit 2020 bietet das Emirat Dubai spezielle Visen für Pensionierte an. Zuvor brauchte man einen Arbeitsvertrag im Land, um einwandern zu können. Doch mittlerweile gibt es das sogenannte Retirement-Visum für über 55-Jährige. Auf der eigenen Website wirbt die Regierung auf Deutsch: «Geniessen Sie Ihren Ruhestand in einer der dynamischsten und sichersten Städte der Welt, die zudem optimal vernetzt ist.»

Für ein fünfjähriges Visum in der Wüstenstadt brauchen Pensionäre entweder ein monatliches Einkommen von umgerechnet 5000 Franken, finanzielle Mittel von 250'000 Franken oder eine Immobilie in den VAE im Wert von einer halben Million Franken. Das Visum lässt sich auch verlängern, schreibt die Zeitung weiter.

Man kann sich über ein Formular auf der Website für das Visum bewerben. Dabei fallen einmalige Kosten von rund 800 Franken an. Besonders attraktiv: In Dubai gibt es keine Einkommenssteuer.

Rabatte in Lateinamerika

Steuerfrei leben können Ausland-Schweizerinnen und -Schweizer auch in Panama. Die finanziellen Hürden sind deutlich tiefer als in Dubai: Für ausländische Renten wie AHV oder auch die Pensionskasse müssen keine Steuern bezahlt werden. Wer eine Rente von 850 Dollar pro Monat hat sowie ein sauberes Strafregister, bekommt eine lebenslange Aufenthaltsbewilligung. Nach fünf Jahren lockt gar die Staatsbürgerschaft.

Zudem bietet Panama Seniorinnen und Senioren viele verschiedene Rabatte: wie 50 Prozent fürs Kino, Theater oder Konzerte, 50 Prozent in Hotels oder 25 Prozent auf internationale Flüge.

Ein sogenanntes Pensionado-Visum kennen auch andere Länder aus Lateinamerika. In Costa Rica reicht eine monatliche Rente von etwa 850 Franken für die Aufenthaltsbewilligung. Gleiches gilt für Ecuador oder Paraguay.

Pension im Inselparadies

In den Philippinen sind Rentner bereits ab 40 Jahren willkommen. Dafür müssen sie eine Rente von mindestens 600 Franken pro Monat vorweisen, sowie umgerechnet 11'000 bis 20'000 Franken auf das Konto einer philippinischen Bank einzahlen. Über 50-Jährige müssen weniger Geld mitbringen.

Auch das Inselparadies Mauritius bietet sich für Steueroptimierungen an: Ein monatliches Einkommen von 1200 Franken reicht bereits für ein Visum. Oder man kann jährlich einen Betrag von mindestens 14'000 Franken auf ein inländisches Bankkonto einzahlen.

Egal ob Wüste, Strand oder Inselleben: Wer im Pensionsalter ordentlich Sonne tanken will, hat genügend Auswahl.