Jetzt ist es offiziell: Die Aromat-Chips von Zweifel feiern ihr Comeback. Der Zürcher Snack-Produzent bestätigt die Rückkehr der gehypten Chips. Und verspricht: Diesmal soll es deutlich mehr davon geben.

Darum gehts Aromat-Chips von Zweifel feiern Comeback

Ab dem 2. November sind die Chips schweizweit wieder erhältlich – solange der Vorrat reicht

Zweifel verspricht diesmal deutlich grössere Mengen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Das Rätselraten hat ein Ende. Seit Wochen heizt der Zürcher Snack-Hersteller Zweifel mit einer geheimnisvollen Instagram-Kampagne bewusst die Gerüchte um ein Comeback der beliebten Aromat-Chips an. Jetzt ist klar: Die Chips kehren tatsächlich zurück! «Nach der aussergewöhnlich grossen Nachfrage im vergangenen Jahr bringen Zweifel und Aromat die beliebte Sorte erneut auf den Markt», verkündet das Unternehmen am Donnerstag.

Ab dem 2. November gibts die Chips wieder in den Regalen der Detailhändler und im Zweifel-Webshop. Wer eine Packung ergattern will, muss aber auch dieses Mal schnell sein: Dauerhaft im Sortiment bleiben die Chips erneut nicht.

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Immerhin: Aus dem Mega-Ansturm vom vergangenen Jahr haben die beiden Unternehmen offenbar gelernt. «Dieses Mal stehen deutlich mehr Aromat-Chips zur Verfügung», verspricht Zweifel.

Zur Erinnerung: Als die Aromat-Chips 2025 erstmals auf den Markt kamen, war die Nachfrage riesig. Vor den Läden bildeten sich meterlange Schlangen, auf Ricardo und Co. wurden die Packungen zu irren Preisen verhökert. Und bei Zweifel waren die Lager schneller leer, als dem Unternehmen lieb war: «Wir wurden selbst völlig davon überrascht», sagte Zweifel-Sprecherin Anita Binder (49) damals zu Blick. Eigentlich hätte die produzierte Menge für 16 Wochen reichen sollen. Bereits nach zwei Wochen war alles ausverkauft. Ob die zusätzlichen Packungen diesmal ausreichen, um den Hunger der Aromat-Fans zu stillen?

Von einer Schnapsidee zum «meistdiskutierten Snack-Thema der Schweiz»

Die Idee für die Chips stammt ursprünglich vom Tiktoker dabbax. Dieser postete wiederholt Bilder von frei erfundenen Zweifel-Chips-Sorten. Etwa «Zweifel-Chips Riz Casimir» und «Zweifel-Chips Ovomaltine Crunchy Cream». Keine «Eigenkreation» kam aber so gut bei den Usern an wie die Aromat-Chips.

Aus dem Internet-Gag wurde schliesslich Realität: «Was mit einer Idee aus der Community begann, entwickelte sich innert kürzester Zeit zum meistdiskutierten Snack-Thema der Schweiz», schreibt Zweifel in der Mitteilung. Auch Zweifel-Chef Christoph Zweifel (56) freut sich über das Comeback: «Die zahlreichen Reaktionen und Wünsche aus der Community haben uns darin bestärkt, alles daranzusetzen, die Sorte ein zweites Mal auf den Markt zu bringen.»